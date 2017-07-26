Криптовалютная биржа BTC-E днём 25 июля оказалась недоступна для пользователей. Официально представители площадки объяснили это техническими работами.

В связи с техническими работами в дата центре btc-e может быть временно недоступен #btce — BTC-E (@btcecom) July 25, 2017

Позже в Twitter проекта появилось несколько новых сообщений о том, что технические работы продолжаются, последнее такое сообщение появилось в полночь 25 июля.

We are still continue to perform our unscheduled ongoing maintenance. Will keep you updated. Sorry for the inconvenience. #btce — BTC-E (@btcecom) July 25, 2017

BTC-E основана в 2011 году, создателями проекта считаются два российских программиста Алексей и Александр, которые, по их словам, работали раньше в технопарке «Сколково». В январе 2016 года сайт BTC-E был заблокирован в России по решению суда. Общий объем средств, которые обрабатывает BTC-E оценивается в $1 млрд.

В сети обсуждаются версии, что сбой в работе BTC-E может быть связан с каким-то крупным взломом, или мошеннической операцией. В частности пользователи обнаружили десятки подозрительных транзакций с разными аккаунтами на которых аккумулировано $169 млн.

And while BTC-E is «down», some $169M bitcoin fortune is on it's laundering way via hundreds of wallets, cur pos:https://t.co/yH0irtyJqb pic.twitter.com/gjknwI33G7 — Liveuamap (@Liveuamap) July 25, 2017

Одновременно власти Греции объявили об аресте некого русского гражданина, разыскиваемого в США за отмывание денежных средств на общую сумму в $4 млрд с использованием криптовалют. Власти страны сказали, что арестованный «управлял одним из крупнейших сайтов специализирующихся на киберпреступности в мире». Другие подробности не сообщаются.