Криптовалютная биржа BTC-E днём 25 июля оказалась недоступна для пользователей. Официально представители площадки объяснили это техническими работами.

Позже в Twitter проекта появилось несколько новых сообщений о том, что технические работы продолжаются, последнее такое сообщение появилось в полночь 25 июля.

We are still continue to perform our unscheduled ongoing maintenance. Will keep you updated. Sorry for the inconvenience. #btce

— BTC-E (@btcecom) July 25, 2017