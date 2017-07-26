Криптовалютная биржа BTC-E днём 25 июля оказалась недоступна для пользователей. Официально представители площадки объяснили это техническими работами.
В связи с техническими работами в дата центре btc-e может быть временно недоступен #btce
— BTC-E (@btcecom) July 25, 2017
Позже в Twitter проекта появилось несколько новых сообщений о том, что технические работы продолжаются, последнее такое сообщение появилось в полночь 25 июля.
We are still continue to perform our unscheduled ongoing maintenance. Will keep you updated. Sorry for the inconvenience. #btce
— BTC-E (@btcecom) July 25, 2017
BTC-E основана в 2011 году, создателями проекта считаются два российских программиста Алексей и Александр, которые, по их словам, работали раньше в технопарке «Сколково». В январе 2016 года сайт BTC-E был заблокирован в России по решению суда. Общий объем средств, которые обрабатывает BTC-E оценивается в $1 млрд.
В сети обсуждаются версии, что сбой в работе BTC-E может быть связан с каким-то крупным взломом, или мошеннической операцией. В частности пользователи обнаружили десятки подозрительных транзакций с разными аккаунтами на которых аккумулировано $169 млн.
And while BTC-E is «down», some $169M bitcoin fortune is on it's laundering way via hundreds of wallets, cur pos:https://t.co/yH0irtyJqb pic.twitter.com/gjknwI33G7
— Liveuamap (@Liveuamap) July 25, 2017
Одновременно власти Греции объявили об аресте некого русского гражданина, разыскиваемого в США за отмывание денежных средств на общую сумму в $4 млрд с использованием криптовалют. Власти страны сказали, что арестованный «управлял одним из крупнейших сайтов специализирующихся на киберпреступности в мире». Другие подробности не сообщаются.
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Не может быть. Блокчейн это будущее. Он изменит мир.
Он удалит посредников, он отменит государства и вообще.
Я не шучу:
https://vc.ru/p/cryptocurrency-how-to
Где, собственно, Панков?