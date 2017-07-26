Приложение Яндекс.Карты для смартфонов на Android начало кроме расположения ресторанов, гостиниц, магазинов и кафе на карте показывать уровень цен. Например, для ресторанов это средний чек, для гостиниц — количество звёзд и цена за ночь, а для супермаркетов — часы работы.

Цены на товары и услуги Яндекс получает от самих организаций или собирает на их сайтах. Добавить свои цены в мобильные Яндекс.Карты может любая компания — с помощью сервиса Яндекс.Справочник. Он позволяет также обновлять данные по мере необходимости. Приложение для iOS сейчас разрабатывается, уточнили «Роем!» в «Яндексе».