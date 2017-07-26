Комиссия по биржам и ценным бумагам США опубликовала отчет о результатах расследования взлома «первого в мире полностью автономного инвестфонда» Decentralized Autonomous Organization (DAO). Летом 2016 года неизвестный пользователь вывел из DAO $44 млн, воспользовавшись обнаруженной им уязвимостью.

Изучив обстоятельства дела, SEC приняла решение не выдвигать обвинений против DAO, так как компания действовала на рынке, где еще не были сформированы правила игры, но на будущее предупредила инвестсообщество, что сделки по привлечению капитала с помощью блокчейна подчиняются тем же законам и правилам, что и обычные IPO.

По данным инвестфонда Runa Capital, за последний год в мире состоялось свыше 150 ICO на общую сумму более $500 млн. В России межведомственная рабочая группа по оценкам рисков оборота криптовалюты при Государственной думе начала обсуждать внесение поправок в гражданское законодательство, которые позволят проводить ICO.