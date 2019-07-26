Яндекс опубликовал финансовые результаты за II квартал 2019 года. Поисковик рассказал, что консолидированная выручка выросла на 40% по сравнению с II кварталом 2018 — до 41,4 млрд рублей (656,3 млн долларов США). Однако чистая прибыль снизилась на 90% до 3,4 млрд рублей (54,2 млн долларов США). Как объяснил представитель Яндекса, на последних цифрах сказались изменения курса доллара:

"Чтобы оценить реальные успехи и динамику бизнеса, аналитики и инвесторы смотрят на показатель скорректированной чистой прибыли (adjusted net income), очищенный от влияния "разовых" факторов, а не на чистую прибыль (net income). […] В этом квартале был foreign exchange loss, тогда как в прошлом году у нас там был gain".

За II квартал 2019 года без учёта показателей Яндекс.Маркета за 2018 и 2019 годы чистая прибыль компаний Яндекса составила 4,5 млрд рублей (70,6 млн долларов США) и снизилась на 3% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года. Тогда как скорректированная чистая прибыль (adjusted net income), без учёта Яндекс.Маркета, увеличилась по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2018 года на 31% и составила 6,9 млрд рублей (108,8 млн долларов США).

Выручка от продажи интернет-рекламы составила 70% всей выручки компаний Яндекса и выросла на 19% по сравнению со вторым кварталом 2018. Реклама — до сих пор основной источник дохода, но её доля снижается, год назад она приносила Яндексу 83% выручки. Следует отметить, что рост рекламных доходов на сайтах Яндекса замедлился, рост за квартал 21% против роста в 25% в 2018-м. В целом компания ещё с прошлого года отходит от рекламной модели к сервисной.

Число поездок в сегменте "Такси" (Яндекс.Такси, Яндекс.Еда, Яндекс.Шеф, Uber и UberEATs (в РФ и нескольких других странах)) во втором квартале этого года выросло на 49% по сравнению со вторым кварталом 2018, а выручка на 116%. Сегмент "Такси" во втором квартале впервые вышел на прибыль. Сегмент принёс 21% от общей выручки компании:

Рост в основном обусловлен высокими показателями сервиса онлайн-заказа такси: выросло количество поездок, были оптимизированы бонусы партнерам. Рост выручки также связан с быстрым увеличением доходов "Яндекс.Такси для бизнеса" и фудтех-направления, — уточнил представитель Яндекса.

В мае 2019 Тигран Худавердян, руководивший Такси, стал управдиректором всей группы компаний Яндекса → Roem.ru

Прочие доходы от Медиасервисов, Яндекс.Драйва и других проектов принесли 8% выручки Яндексу (рост квартала год к году — 207%).

Поисковая доля Яндекса на десктопе и мобильных во втором квартале 2019 выросла год к году и составила 56,9%, против 56,2% во втором квартале 2018. Доля отдельно на Android — 52,3% против 51,2% в первом квартале 2019, по данным собственной аналитики Яндекс.Радар.