«Яндекс» объявил финансовые результаты за второй квартал 2022 года. Общая выручка компании за отчетный период увеличилась на 45%, до 117,75 млрд руб. При этом рекламная выручка увеличилась на 22% и составила 48,4 млрд руб. Как пояснил представитель «Яндекса», рост рекламной выручки связан с «хорошей динамикой развития рекламной сети и основного бизнеса — поиска». Наибольший вклад в рост этих направлений внес сегмент малого и среднего бизнеса. «Несмотря на существенное сокращение рынка онлайн-рекламы во втором квартале, нам удалось успешно побороться за перераспределяемые рекламные бюджеты», — указал представитель компании.

Выручка «Поиска» и «Портала» составила 51,2 млрд руб., это на 31% больше прошлого показателя. Рекламная выручка составила 48,4 млрд руб. Общая поисковая доля увеличилась до 62,1%, доля на iOS — до 48,4%, на Android — 61,9%. Выручка в сегменте e-commerce, доставки и райдтехе выросла до 56,5 млрд руб., что на 53% больше прошлого аналогичного показателя. Товарооборот сервисов e-commerce увеличился на 67%, до 58,6 млрд руб.