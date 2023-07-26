Компания «Байкал электроникс», известная разработкой линейки российских процессоров «Байкал», займется созданием чипов для искусственного интеллекта, рассказал гендиректор компании Андрей Евдокимов. «Сейчас в “Байкал электроникс” сформировано новое подразделение по разработке линейки специализированных чипов для искусственного интеллекта, которая вберет в себя лучшие архитектурные подходы, существующие на данный момент, — отметил Евдокимов. — Ключевой задачей команды также является создание программной экосистемы для новых процессоров». Новое подразделение возглавил директор департамента разработки AI-решений «Байкал электроникс» Максим Маслов. Сроки, размер финансовых вложений в проект и прочие детали разработке новых чипов в компании не раскрыли. «Лидером в разработке специализированных чипов для искусственного интеллекта является компания Nvidia, которую фактически можно считать монополистом в определенных сегментах аппаратных решений, — отметил Маслов. — Экспорт продукции Nvidia в Россию официально запрещен, также есть ограничения для экспорта передовых решений в Китай».

«Несмотря на критическую важность специализированного аппаратного обеспечения для развития технологий искусственного интеллекта, разрыв между ведущими мировыми и российскими разработками очевиден, — добавляет Маслов. — Существующие отечественные решения являются нишевыми и не покрывают всего спектра необходимых задач, не имеют необходимой программной экосистемы». По его словам, поэтому «Байкал электроникс» и решила заняться разработкой специализированного ИИ-процессора. Экс-сотрудник МЦСТ и основатель магазина российской электроники imaxai.ru Максим Горшенин, считает, что вероятнее всего, «Байкал» может разместить производство новых чипов за рубежом. В России заводы способны производить чипы по топологии 180–90 нм. На «Микроне» освоен выпуск чипов и по топологии 65 нм, но лишь для штучных партий — инженерных образцов. Для ИИ необходимы более современные технологии. По мнению Горшенина, разработка ИИ-чипа может занять у «Байкала» около трех лет и потребует до 2 млрд руб. вложений на выплату сотрудникам зарплат, оборудование и запуск проекта.