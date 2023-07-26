В редакции "Трушеринг" исследовали стоимость доставки еды в 14 городах Европы, плюс Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.
- Топ-3 приложений с самыми дешевыми услугами сервиса – Glovo (Рим, Лиссабон и Мадрид), Яндекс Еда и Маркет Деливери. По сравнению со средней стоимостью по всем приложениям стоимость услуг сервисов доставки в российских приложениях ниже почти на 15%.
- Обязательные сборы (такие как сервисный сбор, стоимость пакета, обязательные чаевые и т.д.) включены в стоимость 79,1% заказов, бесплатная доставка является скорее исключением.
- Доля обязательных сборов, не связанных с доставкой, во всех городах составляет в среднем 32% от стоимости услуг сервиса. Наименьшая доля — в приложениях Wolt (11%), Маркет Деливери (20%) и Яндекс Еда (22%).
- Средняя стоимость услуг сервиса, включая доставку и все обязательные сборы и налоги, по всем городам и приложениям составила 223 рубля.
Мы проанализировали 1000 заказов: выбрали в каждом городе два адреса (отель в центре города и жилой дом в спальном районе), два ресторана (фастфуд и локальная кухня) и фиксировали стоимость заказа туда каждый будний день в обеденные часы.
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