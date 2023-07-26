В редакции "Трушеринг" исследовали стоимость доставки еды в 14 городах Европы, плюс Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Мы проанализировали 1000 заказов: выбрали в каждом городе два адреса (отель в центре города и жилой дом в спальном районе), два ресторана (фастфуд и локальная кухня) и фиксировали стоимость заказа туда каждый будний день в обеденные часы.