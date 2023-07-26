Галочка верификации аккаунта в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской организацией) стоит в Даркнете 500 тысяч рублей для уже существующего аккаунта. Создание нового аккаунта с галочкой - 300 тысяч. Те, кто оказывает такие услуги, утверждают, что делают это через сотрудников Meta. Платная верификация официально появилась в Instagram с февраля этого года, но официально она стоит $12 в месяц.

Владельцы профилей верят, что галочка добавляет им веса и доверия пользователей, делает похожими на знаменитостей, позволяет повысить цены на свои услуги, "дает повышенный охват профиля плюс дополнительную поддержку от Meta".