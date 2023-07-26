Галочка верификации аккаунта в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской организацией) стоит в Даркнете 500 тысяч рублей для уже существующего аккаунта. Создание нового аккаунта с галочкой - 300 тысяч. Те, кто оказывает такие услуги, утверждают, что делают это через сотрудников Meta. Платная верификация официально появилась в Instagram с февраля этого года, но официально она стоит $12 в месяц.
Владельцы профилей верят, что галочка добавляет им веса и доверия пользователей, делает похожими на знаменитостей, позволяет повысить цены на свои услуги, "дает повышенный охват профиля плюс дополнительную поддержку от Meta".
— Подобного рода предложения на черном рынке ориентированы на вполне конкретную аудиторию. Вполне логично, если кто-то отдает порядка полумиллиона за синюю галочку в Instagram, он намерен отбить эти деньги и получить прибыль. То есть это своего рода инвестиция в бизнес, причем отнюдь не в легальный, — говорит эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA компании «РТК-Солар» Александр Вураско.
По его словам, полученные таким образом значки часто используются злоумышленниками для создания максимально правдоподобных фейковых аккаунтов. Наиболее популярный вариант — распространение ссылок на вредоносные ресурсы и вовлечение людей в различные мошеннические схемы.
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