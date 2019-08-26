Онлайн-платформа «Триколора» осталась без телеканалов «Россия 1» и «Россия 1 HD», принадлежащих ВГТРК, сообщил «Коммерсант» сославшийся на жалобы телезрителей в соцсетях. Смотреть «Россию» можно исключительно через спутник, но не современную приставку оператора. Как объяснил директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям «Триколора» Павел Стешин, оператор отказался встраивать плеер принадлежащий проекту «Витрина ТВ» (контролируется «Первым каналом», ВГТРК и «СТС Медиа»). Использование же собственного плеера «Триколора» телевизионщики называют нелегальным.
«В такой ситуации скоро окажутся и другие операторы платного ТВ России. Я бы сказал, что сейчас решается вопрос будущего телеканалов в интернете», — предупредил Павел Стешин.
Ранее в июле на интернет-платформе «Триколора» прекратили работу каналы полностью или частично контролируемые Национальной медиагруппой (НМГ): «Пятый канал», СТС, «Домашний», РЕН ТВ, «Че», «СТС Love» и «Известия». Причина идентичная — отказ «Триколора» от использования «Витрины ТВ».
«Витрина ТВ» намерена стать «единым» оператором ТВ в интернете → Roem.ru
Обязательное подключение к «Витрине ТВ» грозит частной монополией на вещание эфирных каналов, а операторы могут потерять контроль над качеством сигнала, поскольку никак не смогут контролировать встроенный плеер, — считает гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Кроме того, добавляет он, «Витрина ТВ» сможет собирать данные абонентов для таргетирования рекламы, тогда как операторы традиционно монетизируют их самостоятельно.
Ранее Федеральная антимонопольная служба назвала «крайне опасным» появившийся в июле законопроект о едином дистрибьюторе телеканалов в интернете, которым и намерена стать «Витрина ТВ».
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Нда похоже витрина окончательно решила похоронить линейное тв. Туда ему и дорога.
В конфликте есть какая-то загадка, что-то они не договаривают. OTT-приставок в России множество, у Билайна есть, у Ростелекома, и других. Но этих операторов «Витрина» не прессует.
)))этих операторов «Витрина» не прессует.
Ростелеком давно прессует остальные не за горами. Хотя тут может вмешатся госво _ там же есть закон о доступности основных каналов для населения
Переходите на цифру, не даром же рекламировали эти приставки и всю прочую ерунду, все, теперь только так.
IPTV вам в помощь!
Цифровое вещание (эфир) никак не связаны с дистрибуцией телесигнала в онлайне
))IPTV вам в помощь!
Как раз об iptv и идет речь. Хотя учывая что сейчас постппенно отказываются от кабельного тв в аользу iptv думаю поднимется волна недовольства в сторону ограничения сигнала всероссийских каналов.