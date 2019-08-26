Онлайн-платформа «Триколора» осталась без телеканалов «Россия 1» и «Россия 1 HD», принадлежащих ВГТРК, сообщил «Коммерсант» сославшийся на жалобы телезрителей в соцсетях. Смотреть «Россию» можно исключительно через спутник, но не современную приставку оператора. Как объяснил директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям «Триколора» Павел Стешин, оператор отказался встраивать плеер принадлежащий проекту «Витрина ТВ» (контролируется «Первым каналом», ВГТРК и «СТС Медиа»). Использование же собственного плеера «Триколора» телевизионщики называют нелегальным.

«В такой ситуации скоро окажутся и другие операторы платного ТВ России. Я бы сказал, что сейчас решается вопрос будущего телеканалов в интернете», — предупредил Павел Стешин.

Ранее в июле на интернет-платформе «Триколора» прекратили работу каналы полностью или частично контролируемые Национальной медиагруппой (НМГ): «Пятый канал», СТС, «Домашний», РЕН ТВ, «Че», «СТС Love» и «Известия». Причина идентичная — отказ «Триколора» от использования «Витрины ТВ».

«Витрина ТВ» намерена стать «единым» оператором ТВ в интернете → Roem.ru

Обязательное подключение к «Витрине ТВ» грозит частной монополией на вещание эфирных каналов, а операторы могут потерять контроль над качеством сигнала, поскольку никак не смогут контролировать встроенный плеер, — считает гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Кроме того, добавляет он, «Витрина ТВ» сможет собирать данные абонентов для таргетирования рекламы, тогда как операторы традиционно монетизируют их самостоятельно.

Ранее Федеральная антимонопольная служба назвала «крайне опасным» появившийся в июле законопроект о едином дистрибьюторе телеканалов в интернете, которым и намерена стать «Витрина ТВ».