Дочка «Ростеха» показала на форуме «Армия-2020» арочные металлодетекторы с тепловизорами и распознаванием лиц.

Применение нашей продукции в учебных заведениях обсуждается сейчас на уровне Минпромторга и Миннауки. Если будет заказ, рамки могут появиться в российских учебных заведениях уже в 2020/2021 году

Гендиректор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов уверен, что такие рамки будут востребованы у организаторов массовых мероприятий и на избирательных участках, чтобы отсечь температурящих и нарушающих карантин. Увидев лицо и обнаружив его в списке мониторинга, система сразу выдаст сигнал службе безопасности

Сейчас мы работаем над моделью защищенной видеоконференц-связи, которая будет представлять из себя облачный сервис. Следующим шагом будет масштабирование архитектуры и определение технических решений с целью создания полноценной облачной платформы, аналогичной Zoom.

У концерна уже есть защищенный аналог Skype, который называется IVA AVES S.

13 сентября «Автоматика» будет обеспечивать в Москве довыборы муниципальных депутатов двух районов «цифровыми избирательными участками».

Комплекс состоит из стационарных терминалов для проведения выборов на участках, переносных терминалов для голосования на дому, модификаторов кода, которые активируют ключ доступа к электронному бюллетеню, а также из автоматизированного рабочего места, предназначенного для получения исходных данных, формирования итогового протокола и отправки результатов голосования по защищенным каналам связи в соответствующую избирательную комиссию через сервисы цифровой платформы. Для избирателей, которые привыкли голосовать по бумажным бюллетеням, предусмотрен тренажер, на котором можно потренироваться заранее, до голосования.

Кабанов утверждает, что «программное обеспечение системы распознавания лиц позволяет одновременно обрабатывать видеопоток с неограниченного количества камер»