Предложение брать с соцсетей штраф в размере 1%-1,5% от годового оборота направил в рабочую группу Совета Федерации по науке, образованию и культуре Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. Штраф будет налагаться за неудаление «деструктивного контента», суицидальных групп и пропаганду криминальных субкультур. Об этом рассказала прессе дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина, которая 2 года назад возглавила Лигу безопасного интернета. Сейчас она директор этого центра, вобравшего ЛБИ в свою структуру, а также член вышеупомянутой рабочей группы. Из передаваемых ТАСС слов Мизулиной можно понять, что сейчас обсуждается именно размер штрафа.
Выручка ВКонтакте за 2019 год составила 22,63 млрд рублей, на штраф в 1% ушло бы больше 226 млн рублей. Впрочем, вложение ресурсов в ужесточение модерации контента может заметно сказаться на выручке и уменьшить потенциальный размер штрафа в абсолютных цифрах.
В разрабатываемом группой законопроекте предполагается также обязать соцсети вести отчётность об удалении деструктивного контента.
Во ВКонтакте и других работающих в России соцсетях уже есть модерация противоправного контента. Недавно ВК рассказала, что вместе с пользователями учит нейросеть автоматически определять хейтспич.
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Повод разместить красивую фотографию Екатерины Мизулиной. Фото предоставил заказчик?
«соцсетей штраф в размере 1%-1,5% от годового оборота»
Следуя некоторой логике, тогда надо не дочерние компании штрафовать (соцсети), а материнские холдинги (родителей). А детишек-соцсети и домашних животных (деливери, например, жалко птичку), конечно, изымать, передавать в приёмные семьи. Алфабет, конечно, не возьмёт, ну, в Газпром, может. Вкнтакте ещё вообще несовершеннолетний и даже 14-ти лет нет, вообще под законы не подпадает. И термин какой-то надо придумать, чтобы далеко не ходить, можно Аджайл юстиция, например.
«Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. «
А вообще да, соцсети очень нуждаются в контроле. Потому что картинки и буквочки очень опасны!!! А вот дворы, заваленные автошротом с нарушением вообще всех градостроительных законов, где любой педо может ребенка в свою калымагу затащить, такие дворы безопасны? Действительно, чего детей давят или они пропадают, никаких же предпосылок. Ни битых стёкол на ржавых спортплощадках, рядом с помойками, великолепно, одно удовольствие, наверное, школоте там резвиться. И школы совсем коммиссии не за взятки согласуют готовность к учебному году, а строго подходят к контролю и безопасности, всегда открыты, дети могут бесплатно позаниматься спортом под присмотром камер. Рамочки, вон, сочные закупят.
>Повод разместить красивую фотографию Екатерины Мизулиной. Фото предоставил заказчик?
Либо у вас мания преследования, либо тупой заказчик, так как на фото образ типичной ТП, а не серьезного инициатора, серьезного закона, который поможет работодателям — иностранцам заполучить львиную долю рынка социальных сетей.
Налог на память, «Платон» открыли ящик пандоры для всех приближенных к кормушке. Сначала проталкивают инициативу, а потом находится ООО или НКО, которая будет деньги собирать. Вот создали СРО по требованию закона почти в каждом сегменте экономики. Строители, микрофинанситы, издатели газет и прочие стали меньше кидать друг друга? Нет.
P. S. Фото для привлечения комментариев в духе «Я б не вдул» :-D