Дочь Мизулиной хочет штрафовать соцсети на сотни миллионов за недостаток самоцензуры


Предложение брать с соцсетей штраф в размере 1%-1,5% от годового оборота направил в рабочую группу Совета Федерации по науке, образованию и культуре Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. Штраф будет налагаться за неудаление «деструктивного контента», суицидальных групп и пропаганду криминальных субкультур. Об этом рассказала прессе дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина, которая 2 года назад возглавила Лигу безопасного интернета. Сейчас она директор этого центра, вобравшего ЛБИ в свою структуру, а также член вышеупомянутой рабочей группы. Из передаваемых ТАСС слов Мизулиной можно понять, что сейчас обсуждается именно размер штрафа.

Екатерина Мизулина
Екатерина Мизулина

Выручка ВКонтакте за 2019 год составила 22,63 млрд рублей, на штраф в 1% ушло бы больше 226 млн рублей. Впрочем, вложение ресурсов в ужесточение модерации контента может заметно сказаться на выручке и уменьшить потенциальный размер штрафа в абсолютных цифрах.

В разрабатываемом группой законопроекте предполагается также обязать соцсети вести отчётность об удалении деструктивного контента.

Во ВКонтакте и других работающих в России соцсетях уже есть модерация противоправного контента. Недавно ВК рассказала, что вместе с пользователями учит нейросеть автоматически определять хейтспич.

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    ZayunyaTyan

    «соцсетей штраф в размере 1%-1,5% от годового оборота»

    Следуя некоторой логике, тогда надо не дочерние компании штрафовать (соцсети), а материнские холдинги (родителей). А детишек-соцсети и домашних животных (деливери, например, жалко птичку), конечно, изымать, передавать в приёмные семьи. Алфабет, конечно, не возьмёт, ну, в Газпром, может. Вкнтакте ещё вообще несовершеннолетний и даже 14-ти лет нет, вообще под законы не подпадает. И термин какой-то надо придумать, чтобы далеко не ходить, можно Аджайл юстиция, например.

    «Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. «

    А вообще да, соцсети очень нуждаются в контроле. Потому что картинки и буквочки очень опасны!!! А вот дворы, заваленные автошротом с нарушением вообще всех градостроительных законов, где любой педо может ребенка в свою калымагу затащить, такие дворы безопасны? Действительно, чего детей давят или они пропадают, никаких же предпосылок. Ни битых стёкол на ржавых спортплощадках, рядом с помойками, великолепно, одно удовольствие, наверное, школоте там резвиться. И школы совсем коммиссии не за взятки согласуют готовность к учебному году, а строго подходят к контролю и безопасности, всегда открыты, дети могут бесплатно позаниматься спортом под присмотром камер. Рамочки, вон, сочные закупят.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Повод разместить красивую фотографию Екатерины Мизулиной. Фото предоставил заказчик?

    Либо у вас мания преследования, либо тупой заказчик, так как на фото образ типичной ТП, а не серьезного инициатора, серьезного закона, который поможет работодателям — иностранцам заполучить львиную долю рынка социальных сетей.

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    Ярослав Кочергин Финтех

    Налог на память, «Платон» открыли ящик пандоры для всех приближенных к кормушке. Сначала проталкивают инициативу, а потом находится ООО или НКО, которая будет деньги собирать. Вот создали СРО по требованию закона почти в каждом сегменте экономики. Строители, микрофинанситы, издатели газет и прочие стали меньше кидать друг друга? Нет.
    P. S. Фото для привлечения комментариев в духе «Я б не вдул» :-D

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