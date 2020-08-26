Предложение брать с соцсетей штраф в размере 1%-1,5% от годового оборота направил в рабочую группу Совета Федерации по науке, образованию и культуре Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. Штраф будет налагаться за неудаление «деструктивного контента», суицидальных групп и пропаганду криминальных субкультур. Об этом рассказала прессе дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина, которая 2 года назад возглавила Лигу безопасного интернета. Сейчас она директор этого центра, вобравшего ЛБИ в свою структуру, а также член вышеупомянутой рабочей группы. Из передаваемых ТАСС слов Мизулиной можно понять, что сейчас обсуждается именно размер штрафа.

Выручка ВКонтакте за 2019 год составила 22,63 млрд рублей, на штраф в 1% ушло бы больше 226 млн рублей. Впрочем, вложение ресурсов в ужесточение модерации контента может заметно сказаться на выручке и уменьшить потенциальный размер штрафа в абсолютных цифрах.

В разрабатываемом группой законопроекте предполагается также обязать соцсети вести отчётность об удалении деструктивного контента.

Во ВКонтакте и других работающих в России соцсетях уже есть модерация противоправного контента. Недавно ВК рассказала, что вместе с пользователями учит нейросеть автоматически определять хейтспич.