Основной бенефициар и гендиректор «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн рассказал, что компания приобрела у немецкого холдинга CTS Eventim (штаб-квартира в Бремене, имеет самую большую билетную сеть в Европе) Parter.ru. Сделка будет закрыта в ближайшее время. По словам одного из источников на рынке, в перспективе бренды «Кассир.ру» и Parter.ru будут объединены, но на первом этапе сохранятся обе витрины. Якобы, что сделка была «фактически безденежной», CTS Eventim давно собиралась выйти из локального актива, который стал убыточным еще в период пандемии: «Parter.ru ориентировался на зарубежных артистов, но из-за пандемии их не стало, а с началом военных действий отменили даже те концерты, которые переносились».

Тенденция к консолидации рынка продажи билетов в РФ началась в 2018 году, когда МТС приобрела операторов Ticketland.ru и Ponominalu, и усилилась в пандемию. В 2019 году «Яндекс.Афиша» купил билетную систему TicketSteam. В 2020 году МТС выделила профильный бизнес в самостоятельную «МТС Энтертейнмент», а «Яндекс» в 2021 году купил Listim.Tickets.