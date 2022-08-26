Игровая площадка VK Play (входит в VK) запускает новый стриминговый сервис VK Play Live. Сейчас платформа работает в бета-режиме, сроки ее полноценного запуска пока не определены. Стримеры будут получать от них 90% выручки на платные подписки, тогда как сервис, по словам представителя VK Play, будет оставлять себе в качестве комиссии только 10%. Монетизация будет идти через инструменты российского сервиса DonationAlerts, которые интегрированы в платформу. В марте самая популярная стриминг–платформа в России Twitch объявила о приостановке выплат российским стримерам: сервис принадлежит американской компании Amazon. В итоге в июле ее российская аудитория снизилась на 8% относительно февраля и составила 5,6 млн пользователей в возрасте от 12 до 64 лет, но платформа при этом сохранила лидерские позиции по аудитории, следует из данных исследовательской компании Mediascope.

Потенциально VK Play Live может занять до 20% рынка, если Twitch в России не заблокируют, а, вероятно, именно на это делает стратегическую ставку VK, говорит владелец порталов о видеоиграх «Канобу» и «Игромания» Гаджи Махтиев. 10%-ная комиссия – это конкурентное преимущество новой стриминговой платформы, на других сервисах она выше, знает Махтиев. К примеру, на Twitch комиссия составляет до 50%. На подписку сейчас, как правило, приходится порядка 90% от общего дохода стримеров, говорит эксперт: «Тогда как до СВО и последовавшего за ней ухода части рекламодателей из России, ее доля в структуре доходов российских стримеров составляла 25-30%».