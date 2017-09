Власти Китая заблокировали WhatsApp (собственность Facebook), сообщила The New York Times. По предположению газеты, это связанно с подготовкой к очередному 19-му съезду Компартии Китая. На октябрьском съезде китайцы возможно переизберут на второй пятилетний срок Си Цзиньпина, действующего лидера страны. По китайским традициям нового времени, о которых писали Financial Times (перевод «Ведомостей»), китайцы могу назначаться или сохранять за собой высокие посты до возраста не старше 67 лет, а в 68 они должны уходить в отставку. Элиты переизбираются раз в 5 лет и Си может стать политиком, который мягко нарушит правило (сейчас председателю 64, а через пять лет, в конце второго срока, будет 69).

Чэн Даоинь, политический аналитик из Шанхайского университета политических наук и права (Shanghai University of Political Science and Law) ранее рассказал:

«Партия занимается созданием позитивного общественного имиджа Си», — в преддверии Съезда КПК запустила пропагандистскую кампанию, продвигающую Си Цзиньпина. Она включает производство документального фильма, восхваляющего достижения главы КНР и публикацию книги о его молодости, сообщало в сентябре издание «ЭКД!».

Китай традиционно защищает свой «цифровой суверенитет». То есть блокирует или разрешает интернет-сервисы в зависимости от текущих собственных представлений о должном, а не от общих, глобальных принципов «открытости». Так в августе 2015 страна сознательно открыла доступ в Facebook, Twitter, поисковик Google, и к видео YouTube, а через несколько дней закрыла. Власть считала, что принять чемпионат мира по легкой атлетике в Пекине ей будет удобнее с доступными американскими сервисами. Под власть подстраиваются и предприниматели.

Один из самых известных, бывший чиновник, основатель «Алибабы» Джек Ма (урожд. Ма Юнь) получил начальные представления об интернет-бизнесе в китайском министерстве внешнеэкономических связей и внешней торговли. Политические взгляды Ма не отличаются от взглядов крупных [российских] бизнесменов. «Мы создаем для акционеров добавочную стоимость, а они не хотят, чтобы мы встали в оппозицию правительству и обанкротились. Что бы [власти] ни велели, мы это сделаем». В силу близости к власти интернет-предприниматель готов выступать и с политическими заявлениями. В 2016 в интервью телеканалу CNN основатель Alibaba объяснил, например, когда может начаться война — когда остановится торговля с Китаем. Китай готов принимать зарубежный бизнес, но на своих условиях. Так в июле 2017 года глобальная Apple (самая дорогая публичная компания в мире) подчинилась и передала персональные данные китайцев китайской компании. Исключительно на китайских условиях в страну допущены Amazon, Microsoft, Airbnb и другие.