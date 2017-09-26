Content-Review разобрался в устройстве нового тарифа «Хайп». МТС продаёт его, как план с включенным бесплатным трафиком на десяток сервисов (очень популярных: среди них все соцсети, мессенджеры, некоторые игры, музыкальные сервисы, YouTube) и 7 гигабайтами мобильного трафика для доступа на другие сайты. Издание предупредило, что как только закончится квота в 7 гигабайт, абонента отключают от мобильного интернета совсем. «Бесплатные» сервисы не работают бесплатно — за них придётся заплатить.
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Для удобства МТС подключает абонентам «автоматическое продление интернета», поэтому отключения можно не заметить, сложнее будет проигнорировать списания денег за дополнительные пакеты — 95 рублей за 500 мегабайт (больше 1425 рублей потратить не получится, МТС выставил ограничение на число последовательных продлений, после которого автомат отключится). Content-Review обращает внимание потенциальных абонентов, что 7 гигабайт могут потратиться, даже если пользоваться исключительно сервисами из бесплатного набора. Так как, по правилам (.pdf с условиями оказания услуг), МТС не включает в 7 Гб трафика:
- встроенный трафик со сторонних ресурсов (YouTube, RuTube, Vimeo, «Яндекс.Карты»
и т. п.) [с одной стороны YouTube в тарифе бесплатный, с другой стороны, после того, как ролик кто-то встроил в сообщение соцсети — ролик становится платным];
- push-уведомлений;
- при автоматических обновлениях ПО или фоновой работе других приложений;
- при использовании сервисов через браузер Opera, а также любой другой браузер в режиме компрессии данных (сжатия трафика);
- при использовании режима приватного просмотра (инкогнито).
В марте 2017 года выяснилось, что МТС начал автоматически выдавать «дополнительный интернет» по 3 Гб за 350 рублей. Узнать о своих расходах на трафик можно было постфактум из изучения счёта за услуги или заранее, из изучения документов сайта МТС.
Content-Review порекомендовал, как использовать тариф и не нести больших расходов:
стартовый пакет тарифа «Хайп» стоит всего 300 рублей [обычная абонентская плата по тарифу — 500]. Из них списывается абонентская плата посуточно до начала нового периода. Как минимум несколько дней у вас есть на то, чтобы воспользоваться 7 гигабайтами трафика и 200 голосовыми минутами. После чего SIM-карту можно смело выбрасывать и идти за новой.
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