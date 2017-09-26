Content-Review разобрался в устройстве нового тарифа «Хайп». МТС продаёт его, как план с включенным бесплатным трафиком на десяток сервисов (очень популярных: среди них все соцсети, мессенджеры, некоторые игры, музыкальные сервисы, YouTube) и 7 гигабайтами мобильного трафика для доступа на другие сайты. Издание предупредило, что как только закончится квота в 7 гигабайт, абонента отключают от мобильного интернета совсем. «Бесплатные» сервисы не работают бесплатно — за них придётся заплатить.

Для удобства МТС подключает абонентам «автоматическое продление интернета», поэтому отключения можно не заметить, сложнее будет проигнорировать списания денег за дополнительные пакеты — 95 рублей за 500 мегабайт (больше 1425 рублей потратить не получится, МТС выставил ограничение на число последовательных продлений, после которого автомат отключится). Content-Review обращает внимание потенциальных абонентов, что 7 гигабайт могут потратиться, даже если пользоваться исключительно сервисами из бесплатного набора. Так как, по правилам (.pdf с условиями оказания услуг), МТС не включает в 7 Гб трафика:

встроенный трафик со сторонних ресурсов ( YouTube , RuTube , Vimeo , «Яндекс.Карты» и т. п. ) [с одной стороны YouTube в тарифе бесплатный , с другой стороны , после того , как ролик кто-то встроил в сообщение соцсети — ролик становится платным];

YouTube RuTube Vimeo «Яндекс.Карты» ) [с одной стороны YouTube в тарифе бесплатный с другой стороны после того как ролик кто-то встроил в сообщение соцсети — ролик становится платным]; push-уведомлений;

при автоматических обновлениях ПО или фоновой работе других приложений;

при использовании сервисов через браузер Opera , а также любой другой браузер в режиме компрессии данных ( сжатия трафика);

а также любой другой браузер в режиме компрессии данных сжатия трафика); при использовании режима приватного просмотра ( инкогнито).

В марте 2017 года выяснилось, что МТС начал автоматически выдавать « дополнительный интернет» по 3 Гб за 350 рублей. Узнать о своих расходах на трафик можно было постфактум из изучения счёта за услуги или заранее , из изучения документов сайта МТС.

Content-Review порекомендовал, как использовать тариф и не нести больших расходов: