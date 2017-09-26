В 2016 году закупки телекоммуникационного оборудования российскими компаниями (за исключением операторов связи и госструктур) составили примерно 20 млрд рублей, в 2017 году они вырастут до 24,5 млрд рублей. Общий объем закупок с учетом операторов и государства в 2016 году составил почти 500 млрд рублей. Доля оборудования, произведенного на территории России, достигла 5,5%, год назад она составляла около 5% при объеме рынка в 430 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информационно-аналитический центр отечественной радиоэлектронной промышленности ЦНИИ «Электроника». Гендиректор ЦНИИ «Электроника» Алена Фомина отметила, что отечественные разработчики лучше всего представлены в сегментах IP-коммутаторов, маршрутизаторов и шлюзов.