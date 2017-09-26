Создатель сервиса по вызову автомобилей FixTaxi Андрей Азаров выпустил приложение «СравниТакси», с помощью которого можно сравнить цены разных такси-сервисов. Пользователь приложения может сравнить стоимость одной поездки в разных сервисах — Uber, Gett, «Яндекс.Такси», FixTaxi, RuTaxi и такси «Максим». При выборе подходящего предложения пользователь попадает в приложение указанного сервиса.

В конце марта 2016 года в «Картах» Google для Android появилось сравнение цен на поездку и времени ожидания: Uber, Gett (актуально для России) и нескольких сервисов распространённых за границей, Google выводит предложения такси среди общественного транспорта, поэтому одновременно сравниваются и разные такси и другие виды транспорта. Также функция сравнения цен на такси есть в навигационном приложении 2ГИС. Через услугу "Такси ГИС" можно заказать Uber, Gett, RuTaxi, «Сатурн» и питерское «6−000−000». С каждым из партнеров у 2ГИС индивидуальные договорённости.

Сами такси-сервисы отнеслись к инициативе Азарова неоднозначно. В "Яндекс Такси" говорят, что не давали «СравниТакси» доступ к своему API. Сервис мог воспользоваться данными с сайта сервиса, но там не учитывается размер скидки, которая рассчитывается для каждого пользователя индивидуально в зависимости от истории поездок, загруженности водителей и других факторов.

"Мы не заключили партнерства, не соглашались на передачу своих данных сторонней компании. Поэтому мы не можем быть уверены, что сравнение цен будет корректным и не введет пользователей в заблуждение", - сказали в Gett. У Uber API доступен для всех сторонних разработчиков, но в условиях его использования указано, что компания запрещает пользоваться им для сравнения цен Uber с конкурентами. Uber не смог предоставить оперативный комментарий.

Один из сервисов, которые анализирует "СравниТакси" также сказал "Роем!": "Юридически имеем право потребовать убрать нас оттуда. И, видимо, так и сделаем. Потому что такие "фокусы" незаконны".

Такси "Максим" говорит, что поддерживает появление подобных сервсов.

В апреле Андрей Азаров обратился к нам с предложением поучаствовать в проекте. Мы с ними сделали стык, они нам адреса отдают, а мы им цены. По клику на нас - переход в наше приложение. Создание этого метапоиска стало возможным потому, что онлайн-сервисы тоже стали использовать фиксированные тарифы. Тоже - потому что «Максим» 14 лет работает по фиксированным тарифам, мы понимаем желание пользователей знать конечную цену за услугу, которая не будет зависеть от дорожной ситуации. Мы не используем коэффициенты, увеличивающие цены при высоком спросе. Тут у участников рынка цены не из рекламы, а действительная стоимость поездки. Пользователь вправе выбирать и должен понимать особенности выбора, сказал руководитель пресс-службы такси "Максим" Павел Стенников.

Редакция "Роем!" сравнила цены, отображающиеся в «СравниТакси» с ценами официальных мобильных приложений такси-сервисов. В Москве в период не очень большой загрузки такси, разница в цене оказалась несущественной.