20 сентября 2017 года «Национальная медиа группа» (НМГ) зарегистрировала ООО «Витрина ТВ». Предполагается, что компания станет российским аналогом сервиса Hulu, общей для телевещателей онлайн-платформой, через которую будет распространяться их контент в интернете. Об этом сообщает РБК. Среди учредителей Hulu, третьего по посещаемости видеоресурса на американском рынке после Netflix, — 21st Century Fox, The Walt Disney, NBCUniversal и CBS Corporation.

Совладельцами «Витрины ТВ» станут «Первый канал», «СТС Медиа» и ВГТРК. Гендиректором общества с уставным капиталом 10 000 рублей, по данным ЕГРЮЛ, стал заместитель гендиректора НМГ по стратегии и инвестициям Алексей Янчишин. Заместитель гендиректора НМГ Алексей Уразов сообщил, что на первом этапе «Витрина ТВ» объединит вещательную инфраструктуру участников проекта.

О планах создать такой общий видеоплеер стало известно еще в июле 2016 года. Тогда отмечалось, что российские ТВ-холдинги принципиально согласны объединить свой контент, потому что это поможет сократить расходы и увеличить аудиторию.

В конце августа этого года появилась новость, что медиахолдинг «Газпром-медиа» приостановил участие в проекте запуска единой интернет-витрины телеканалов. Один из собеседников РБК объяснил это тем, что в мае 2016 года «Газпром-Медиа» стал совладельцем онлайн-платформы «Руформ», объединив свой видеосервис Rutube с интернет-дистрибьютором Pladform и предоставив этому сервису эксклюзив на свой контент. Кроме того, принять участие в создании будущей «Витрины ТВ» предлагали и «Яндексу», но пока история не получила продолжения.