WhatsApp снова доступен для пользователей из Китая после его полной блокировки властями страны, сообщает The Financial Times. По словам The New York Times, блокировка была связана с подготовкой к очередному съезду Коммунистической партии Китая 18 октября. Издание отметило, что в Китае часто ненадолго блокируют иностранные приложения и сайты, чтобы пользователи переключались на другие сервисы.