Федеральная антимонопольная служба анонсировала проведение 2 октября заседания рабочей группы по введению НДС для иностранных интернет-продавцов. Приглашены налоговая и таможенная службы, Министерство экономического развития и Минфин. НДС для зарубежного интернет-ритейла — это давняя инициатива Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), которая таким образом хочет выровнять условия ведения бизнеса между российскими и иностранными продавцами.

50 миллиардов — не лишние

Российский ритейл давно недоволен тем, что иностранные интернет-магазины не платят НДС при продаже товаров российским покупателям. АКИТ, которая объединяет крупнейших представителей интернет-торговли, еще в 2016 г. посчитала потери российского бюджета от отсутствия НДС для иностранных продавцов (получилось больше 50 млрд руб. за 2016 г. и больше 70 млрд руб. за 2017 г.) и представила свои соображения президенту Путину.

Инициатива АКИТ ожидаемо вызвала интерес, и правительству было поручено проработать вопрос взимания НДС с зарубежных интернет-площадок. В поставленный президентом срок — конец 2016 г. — не уложились, но Минфин хотя бы зафиксировал тезис о возможности соответствующего изменения налогового законодательства в проекте Основных направлений налоговой политики на 2018−2019 гг. (это программный документ, излагающий представление государства о том, как должна развиваться налоговая система, и на основании которого планируется бюджет).

Как брать

Чтобы желание АКИТ о выравнивании налоговых условий для иностранных и российских продавцов было исполнено, государство может пойти двумя путями: поставить зарубежный магазин на налоговый учет в России и взимать НДС с него либо обнулить порог беспошлинного ввоза (сейчас это 1 000 евро) и переложить таким образом бремя по таможенной очистке приобретенных товаров и уплате налога на покупателя.

Судя по всему, пока выигрывает первый вариант. Это разумно, поскольку поставить на налоговый учет продавца (т.н. НДС-регистрация) — наиболее выгодный и удобный путь: это не только упрощение процесса администрирования, но и, что более важно, сохранение объема рынка для иностранного продавца за счет покупателей, которых в таком случае не отпугнут таможенные формальности.

Иностранцы уйдут?

По нашему мнению, увеличение конечной стоимости товара на сумму НДС (в предложениях АКИТ — ставка налога 15,25%) не повлияет существенным образом на размер рынка для иностранных продавцов, поскольку разница в стоимости товара всего 15% — это не та причина, по которой покупатель выбирает иностранного продавца в пользу российского. На крупнейших интернет-агрегаторах (Aliexpress, eBay), которые в основном и привлекают розничных покупателей, цены продавцов отличаются от цен российских магазинов намного более существенно. Даже увеличение этих низких цен на НДС во многих случаях оставит предложение иностранного магазина привлекательным в глазах покупателя.

Другое дело, что для многих иностранных продавцов Россия — далеко не ключевой рынок, и потеря этого рынка — по сути нейтральное событие. Формальности по регистрации и администрированию уплаты налога не обременительны настолько, чтобы их было невозможно исполнить. Но многие продавцы не будут работать с Россией, поскольку не увидят экономического смысла в их соблюдении (несущественные количество заказов и средний чек).

Речь именно о продавцах, а не о площадках-агрегаторах, которые являются только рекламными платформами и сами ничего не продают. Поэтому в отношении огромного количества мелких продавцов, торгующих через Aliexpress и eBay, обсуждается вариант того, что налоги будут брать не непосредственно с продавца, а с агрегатора.

Европейский союз, например, оценивает ежегодные затраты продавца на выполнение НДС-обязанностей в отношении каждого государства, в котором у продавца есть покупатели, в 8 000 евро. Мы не ожидаем, что величина издержек иностранного продавца при реализации инициативы АКИТ достигнет этого уровня — скорее, размер таких издержек будет в несколько раз меньше. Даже если в итоге получится, что зарубежный магазин должен потратить, например, 1 000 евро в год, чтобы выполнить российские требования по НДС, при среднем чеке 1 000 руб. и маржинальности сделки 30% (мы сейчас фантазируем, но думается, что это близко к правде для многих магазинов), такому продавцу нужно будет сделать около 200 продаж в Россию в течение год только чтобы выйти в ноль. Если не привлекать для обеспечения интересов таких продавцов агрегатора они либо поднимут цены, либо не будут продавать в Россию.

Поэтому это задача российского правительства — сделать все, чтобы исключить любые неудобства для иностранных продавцов в контексте налоговой регистрации и дальнейшего взаимодействия с российскими налоговыми органами (как минимум, должна быть обеспечена вдумчивая коммуникация между налоговым инспектором и иностранным продавцом на иностранном языке с использованием электронной почты и личных кабинетов).

Вдруг это будут читать юристы АКИТ

В предложениях АКИТ — блокировать сайт иностранного продавца для российских пользователей, если он не будет платить НДС.

Это можно считать некоей обеспечительной мерой по уплате налога. Но перечень мер, обеспечивающих уплату налога, на сегодняшний день установлен Налоговым кодексом и является закрытым. Такой меры, как блокировка сайта налогоплательщика, в этом перечне нет. Поэтому при разработке законопроекта, среди прочего, необходима детальная проработка процессуальных вопросов, чтобы обеспечивался установленный Налоговым кодеком принцип равенства налогообложения. Например, в отношении введенного ранее «налога на Google» в отношении услуг иностранных организаций, оказываемых в электронной форме, блокировка сайта при неуплате налога не предусмотрена.

А если проще?

Теоретически для того, чтобы обсуждаемые обязательства по уплате НДС в бюджет выполнялись, можно предусмотреть автоматическое перечисление суммы налога банком российского покупателя в бюджет при исполнении платежного поручения покупателя в адрес иностранного продавца. Расчет суммы НДС может быть осуществлен банком покупателя вне зависимости от того, будет ли выделен НДС в счете продавца. Такой способ, кстати, позволяет вовсе обойтись без НДС-регистрации продавца, но возлагает дополнительное существенное бремя на банк.

Но поскольку российский покупатель может оплачивать свои заказы в Россию и через счета в иностранных банках, которые перед российским государством никак не отвечают, вряд ли это станет универсальным решением.