На конференции VK Media Day «ВКонтакте» анонсировала медиаплатформу для авторов и издателей, которая позволит им редактировать длинные тексты с медиавложениями. Платформа будет доступна до конца 2017 года.

Создатели контента не будут ограничены в верстке материалов, также они получат возможность размещать нативную рекламу и встраивать редакционные метрики и другие инструменты аналитики. Аналогичный сервис запустил в мае 2017 года «Яндекс» на базе сервиса «Дзен». Компания объявила, что будет спонсировать наиболее популярные каналы, на это в 2017 году выделен $1 млн. Автор имеет право подключать к дзен-публикациям рекламную сеть и зарабатывать на показах. Глава «Дзена» Виктор Ламбурт тогда заявил, что «Дзен» генерирует больше трафика на сайты, чем «Одноклассники», Facebook или «ВКонтакте».

Сегодня директор по маркетингу «ВКонтакте» Александр Круглов сказал, что соцсеть уже выплатила авторам популярных сообществ около 1 млрд рублей через биржу рекламы. В будущем планируется запуск новой рекламной сети для авторов и сообществ. Она будет доступна любому сообществу с охватом от 10 тысяч человек. Также запланирован ряд акций по поддержке наиболее популярных проектов, в частности они могут получить особый статус, обеспечивающий им поддержку ВК и особые расценки на рекламу.

Директор по медийной экосистеме «ВКонтакте» Сергей Паранько представил алгоритм «Прометей», который будет показывать персональные рекомендации нового контента в мобильном приложении. В результате в ленте пользователя начнут появляться посты авторов и сообществ, на которые пользователь не подписан, но которые могут его заинтересовать. По замыслу авторов «Прометей» будет активно противостоять плагиаторам и продвигаться будут исходные публикации, а не их копии.

«ВКонтакте» также сообщила, что выпустила приложения для iOS и Android с обновлённым дизайном. В частности в новой версии исчезло боковое меню с разделами соцсети. Вместо него появилось нижнее меню, в котором расположены разделы «Новости», «Поиск и рекомендации», «Сообщения», «Уведомления», а также вкладка с другими сервисами.