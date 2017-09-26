Иран наконец-то завёл уголовное дело на Дурова, за 2 года их прокуратура нашла запрещёнку в Telegram


Иранская прокуратура завела уголовное дело в отношении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Поводом послужила «популярность приложения среди боевиков "Исламского государства" (ИГ; запрещено в России)». Также, по мнению властей Ирана, Telegram активно используют торговцы людьми, наркоторговцы и педофилы, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на ISNA.

Дуров отрицает обвинения и считает, что у дела другая подоплёка:

В апреле 2017 Дуров сообщал, что иранские провайдеры заблокировали звонки в мессенджере, якобы потому, что их невозможно прослушать, а это неприемлемо для местных властей. Иран блокировал Telegram и в 2015 году. В ответ владельцы мессенджера пообещали запустить p2p-связь для обхода блокировок.

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