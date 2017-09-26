Иранская прокуратура завела уголовное дело в отношении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Поводом послужила «популярность приложения среди боевиков "Исламского государства" (ИГ; запрещено в России)». Также, по мнению властей Ирана, Telegram активно используют торговцы людьми, наркоторговцы и педофилы, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на ISNA.

Дуров отрицает обвинения и считает, что у дела другая подоплёка:

I am surprised to hear that. We are actively blocking terrorist and pornographic content in Iran. I think the real reasons are different. — Pavel Durov (@durov) September 26, 2017

В апреле 2017 Дуров сообщал, что иранские провайдеры заблокировали звонки в мессенджере, якобы потому, что их невозможно прослушать, а это неприемлемо для местных властей. Иран блокировал Telegram и в 2015 году. В ответ владельцы мессенджера пообещали запустить p2p-связь для обхода блокировок.