Роскомсвобода опубликовала эссе с описанием случаев, когда сотрудники ВКонтакте хотели, но не смогли прийти, например, на радио «Эхо Москвы» и рассказать о том, что происходит с делами «за лайки» и «репосты». При этом сотрудники соцсети обещали это сделать неоднократно, но не приходят на эфиры радиостанции.

Почему, ведь они бы могли объяснить свою позицию по данному вопросу?

Комментарий Roem.ru: потому что никакого объяснения своей позиции, которое даст ВК что-то хорошее, по данному вопросу не получится. Mail.ru получил «премию за лидерство» в области Social Media от ФСБ и МВД в виде количества запросов на раскрытие информации. Объяснять это журналистам всё равно что ходить давать интервью Александру Головину на Sports.ru: журы соберут все претензии к существующему строю и потребуют ответов от людей, которые не определяют текущую законодательную конфигурацию и не отвечают за правоохранительную систему или экономику страны в целом. Представителей ВК зовут как мальчиков для битья, чтобы собрать трафика и лайков. При том, что текущую правоохранительную систему создают и поддерживают руководители соответствующих комитетов Госдумы по законодательству и руководство МВД и ФСБ, и, собственно, их мнение представляет наибольший интерес по данному вопросу.

При этом журналисты, несмотря на то, что они способны декомпозировать данную проблему, не заинтересованы в вызове правильных спикеров и в озвучивании вопросов ведущих к выявлению болевых точек текущего правоприменения, поскольку такая задача не введёт аудиторию в состояние аффекта и не позволит собрать трафика, лайков и классов. Назначать на эти темы более релевантных авторов, пишущих о правоприменении, не заинтересовано и начальство медиа, поскольку авторы регулярно разбирающиеся в том, как работают законы, не пишут аффективных новостей, а сухо излагают происходящее с отсылкой к нормам права, что, обычно, не вызывает бурю эмоций.

Поэтому на текущий момент MRG проще решать проблему деятельности МВД и ФСБ, при помощи GR-инструментов и выходить в PR-поле после того как проблемы репрессивного и абсурдного правоприменения будут сглажены, поскольку сейчас, даже раскрытие сведений о юзерах с полным соблюдением законодательства (по решению суда), вызывает бурю эмоций у пользователей именно в отношении Mail.ru, а не текущей правовой системы.

В такой ситуации сотрудникам Mail.ru Group лучше сохранять молчание, как бы это ни было трудно для них психологически, поскольку любые объяснения/оправдания на сейчас дадут только новые обвинения со стороны общественности, а не реабилитацию в отношении старых.