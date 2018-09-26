Update: позиция Tele2 заключается в том, что в Москве нет мест с плохим indoor покрытием где необходим Wi-Fi Calling для того чтобы быть на связи.
26 сентября Сбербанк перезапустил своего мобильного виртуального оператора под новым брендом «СберМобайл». В настоящее время его услуги доступны в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. До конца 2018 года оператор компания заявила запуск в 13 регионах России.
После периода тестирования мы запускаем наш проект в области развития коммуникаций в индустриальный режим. И в связи с этим переводим его из временного бренда, который мы использовали в период тестирования, в постоянный — СберМобайл, — рассказал первый зампред банка Лев Хасис.
«СберМобайл» позволяет абоненту собрать свой тариф — к нему можно добавить интернет, минуты разговора и SMS. Самый дешевый тариф обойдется клиенту в 200 рублей в месяц (150 минут разговора и 3 ГБ интернета по России), а самый дорогой — в 1 150 рублей в месяц (1 500 минут разговора и 30 ГБ интернета по России). Во все тарифы включены 50 SMS.
Мобильное приложение «СберМобайл» доступно для iOS и Android. На сайте отмечается, что «услуги не действуют при использовании VPN, прокси-сервера или инструментов сжатия трафика». Абонент может звонить из приложения «СберМобайл» или принять звонок по Wi-Fi при помощи сервиса Wi-Fi Calling (вне зависимости от того, пользуется ли корреспондент каким-либо приложением). В список устройств поддерживающих Wi-Fi Calling входят практически все недешёвые современные смартфоны и все iPhone начиная с 6S.
Представитель Tele2 («СберМобайл» работает на базе этого оператора) сообщил «Роем!», что Wi-Fi Calling реализуется на стороне «СберМобайла», а не самого Tele2. Московский Tele2 предоставляет партнеру только техническую инфраструктуру — сети 3G и 4G. При этом у абонентов «Тинькофф Mobile», также работающего на сетях Tele2, сим-карта на сегодня не поддерживает Wi-Fi Calling, рассказала техподдержка «Тинькофф-мобайл». У самого Tele2 есть приложение для IP-звонков, но работает оно нестабильно. «Билайн» и «Мегафон» на текущий момент Wi-Fi Calling тоже не поддерживают.
Существование Wi-Fi Calling в MVNO «Сбербанка» существенно расширяет возможную аудиторию абонентов: во-первых, связью «Сбермобайла» смогут воспользоваться те, кто находится в Москве вне зоны покрытия Tele2, но находятся дома или в офисе. Во-вторых, SIM сбербанковского оператора становится неплохим выбором при длительных рабочих поездках за рубеж, желании сохранить за собой российский номер и не тратить на это тонну денег.
Временный бренд банка «Поговорим» был запущен в тестовом режиме в Санкт-Петербурге в августе 2017 года и в Москве в феврале 2018, хотя лицензия получена еще в августе 2016 года. Представители Сбербанка не исключают в дальнейшем использование инфраструктуры других операторов, а не только Tele2.
Добавить 3 комментария
у теле2 тоже есть приложение для общение через wifi. вот только оно либо не работает, либо работает далеко не на всех устройствах
Да, пробовал. Редкостное убожество. Даже исходящие звонки часто не совершаются, входящие в приложение не лезут, лезут в сотовую сеть
В роуминге особо неприятно.
там еще два совершенно гениальных косяка было всю жизнь, первое это что для подключения надо быть в зоне покрытия теле2 и переключаться на сотовый интернет, и второе — что оная авторизация непредсказуемо слетает сама по себе, и в нужный момент времени ты сядешь и без сети и без замены…