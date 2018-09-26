Update: позиция Tele2 заключается в том , что в Москве нет мест с плохим indoor покрытием где необходим Wi-Fi Calling для того чтобы быть на связи.

26 сентября Сбербанк перезапустил своего мобильного виртуального оператора под новым брендом «СберМобайл». В настоящее время его услуги доступны в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. До конца 2018 года оператор компания заявила запуск в 13 регионах России.

После периода тестирования мы запускаем наш проект в области развития коммуникаций в индустриальный режим. И в связи с этим переводим его из временного бренда, который мы использовали в период тестирования, в постоянный — СберМобайл, — рассказал первый зампред банка Лев Хасис.

«СберМобайл» позволяет абоненту собрать свой тариф — к нему можно добавить интернет, минуты разговора и SMS. Самый дешевый тариф обойдется клиенту в 200 рублей в месяц (150 минут разговора и 3 ГБ интернета по России), а самый дорогой — в 1 150 рублей в месяц (1 500 минут разговора и 30 ГБ интернета по России). Во все тарифы включены 50 SMS.

Мобильное приложение «СберМобайл» доступно для iOS и Android. На сайте отмечается, что «услуги не действуют при использовании VPN, прокси-сервера или инструментов сжатия трафика». Абонент может звонить из приложения «СберМобайл» или принять звонок по Wi-Fi при помощи сервиса Wi-Fi Calling (вне зависимости от того, пользуется ли корреспондент каким-либо приложением). В список устройств поддерживающих Wi-Fi Calling входят практически все недешёвые современные смартфоны и все iPhone начиная с 6S.

Представитель Tele2 («СберМобайл» работает на базе этого оператора) сообщил «Роем!», что Wi-Fi Calling реализуется на стороне «СберМобайла», а не самого Tele2. Московский Tele2 предоставляет партнеру только техническую инфраструктуру — сети 3G и 4G. При этом у абонентов «Тинькофф Mobile», также работающего на сетях Tele2, сим-карта на сегодня не поддерживает Wi-Fi Calling, рассказала техподдержка «Тинькофф-мобайл». У самого Tele2 есть приложение для IP-звонков, но работает оно нестабильно. «Билайн» и «Мегафон» на текущий момент Wi-Fi Calling тоже не поддерживают.

Существование Wi-Fi Calling в MVNO «Сбербанка» существенно расширяет возможную аудиторию абонентов: во-первых, связью «Сбермобайла» смогут воспользоваться те, кто находится в Москве вне зоны покрытия Tele2, но находятся дома или в офисе. Во-вторых, SIM сбербанковского оператора становится неплохим выбором при длительных рабочих поездках за рубеж, желании сохранить за собой российский номер и не тратить на это тонну денег.

Временный бренд банка «Поговорим» был запущен в тестовом режиме в Санкт-Петербурге в августе 2017 года и в Москве в феврале 2018, хотя лицензия получена еще в августе 2016 года. Представители Сбербанка не исключают в дальнейшем использование инфраструктуры других операторов, а не только Tele2.