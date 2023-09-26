Как говорится в совместном исследовании hh.ru и EvApps, в августе 2023 года на HeadHunter было размещено около 3600 вакансий, связанных с работой с искусственным интеллектом (ИИ), в то время как в августе 2022 года их было всего 312. Первые вакансии с упоминанием ChatGPT появились в январе 2023 года: тогда их было три, а в августе — 291. 30% таких вакансий приходится на отрасли услуг для бизнеса, то есть различные маркетинговые и рекламные агентства и подрядчиков, 26% — на сектор информационных технологий. 12% вакансий разместили компании нефтегазовой индустрии, по 5,5% вакансий пришлось на финансовый сектор, а также на такое направление, как «СМИ, маркетинг и реклама, PR, дизайн и продюсирование». За ними следуют сфера образования (3,2% вакансий с упоминанием нейросетей и ChatGPT), розничная торговля (2,6%), электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника (2,3%), строительство и недвижимость (2%).

При этом требование уметь работать с нейросетями и ChatGPT встречается преимущественно в вакансиях копирайтеров, редакторов и корректоров, зарплаты которых могут варьироваться от 20 000 до 140 000 рублей. Таких вакансий на портале открыто 427 (по данным на лето 2023 года). На втором месте вакансии программистов или разработчиков с зарплатами от 30 000 до 505 000 рублей — 207 вакансий за тот же период. Тенденция к большей заинтересованности рынка в гуманитариях со знанием ИИ, нежели в аналогичных навыках у программистов, может быть связана с относительной «молодостью» нейросети, считает генеральный директор EvApps Альфред Столяров. Сейчас эта технология, по его мнению, чаще применяется там, где ошибки не критичны и поправимы, — гораздо проще переписать текст, чем исправлять баги в работе сложного ПО.