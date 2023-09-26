Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила альтернативу инфраструктурному платежу, который Почта России хотела получать с участников рынка электронной коммерции в качестве компенсации убыточности сети отделений. Маркетплейсы готовы в 2024 году закупить у Почты услуги и сервисы примерно на 33,5 млрд рублей.

Почта России рассчитывала на полпроцента от квартального оборота крупнейших маркетплейсов. Мы грубо оценили получающуюся сумму инфраструктурного платежа как 5 млрд рублей в квартал, то есть, 20 млрд в год.

Речь идет об использовании инфраструктуры на внутреннем рынке, международных отправлениях и иных видах логистики. Кроме того, маркетплейсы указывали на возможность партнерства в области частичной выдачи и оплаты заказа в отделениях «Почты России», приема и возврата средств по выбору покупателя (картой/СБП/наличными), возможности примерки и иных стандартных услуг интернет-магазинов.

Согласно консолидированной отчетности, по итогам прошлого года выручка «Почты России» составила 221,2 млрд руб., а совокупный убыток — 30,4 млрд руб. вместо прибыли 2,34 млрд руб. в 2021-м. По итогам шести месяцев этого года выручка «Почты» выросла на 1,3% по сравнению с тем же периодом 2022 года, до 108,4 млрд руб., а совокупный убыток сократился почти в три раза, до 6,3 млрд руб.

Финансовой дырой в Почте России озаботилась и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.