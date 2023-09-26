Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила альтернативу инфраструктурному платежу, который Почта России хотела получать с участников рынка электронной коммерции в качестве компенсации убыточности сети отделений. Маркетплейсы готовы в 2024 году закупить у Почты услуги и сервисы примерно на 33,5 млрд рублей.
Почта России рассчитывала на полпроцента от квартального оборота крупнейших маркетплейсов. Мы грубо оценили получающуюся сумму инфраструктурного платежа как 5 млрд рублей в квартал, то есть, 20 млрд в год.
Речь идет об использовании инфраструктуры на внутреннем рынке, международных отправлениях и иных видах логистики. Кроме того, маркетплейсы указывали на возможность партнерства в области частичной выдачи и оплаты заказа в отделениях «Почты России», приема и возврата средств по выбору покупателя (картой/СБП/наличными), возможности примерки и иных стандартных услуг интернет-магазинов.
Согласно консолидированной отчетности, по итогам прошлого года выручка «Почты России» составила 221,2 млрд руб., а совокупный убыток — 30,4 млрд руб. вместо прибыли 2,34 млрд руб. в 2021-м. По итогам шести месяцев этого года выручка «Почты» выросла на 1,3% по сравнению с тем же периодом 2022 года, до 108,4 млрд руб., а совокупный убыток сократился почти в три раза, до 6,3 млрд руб.
Финансовой дырой в Почте России озаботилась и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Может, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить или других. Ну невозможно: дыра в «Почте» финансовая растет и растет, и никто не реагирует», — сказала она на заседании, обращаясь к министру экономического развития Максиму Решетникову. По ее словам, если правительство отложит вопрос «в долгий ящик», «финансовая дыра превратится в огромную яму, куда все провалится».
Глава Минэкономразвития, в свою очередь, заявил, что вопрос финансового состояния «Почты России» «вызывает большую озабоченность». По его словам, государству нужно искать постоянный финансовый источник, чтобы сбалансировать экономику «Почты России», и сейчас есть два варианта: либо платеж из бюджета через доставку пенсий и пособий, либо инфраструктурный платеж за счет интернет-торговли в пользу «Почты». Причем Решетников сообщил, что правительство скорее пойдет по пути инфраструктурного платежа.
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