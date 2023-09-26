"Правительство поддержало инициативу Минцифры о компенсации пострадавшим от утечек персональных данных в рамках закона об оборотных штрафах", сообщает Минцифры.

Как это будет работать:

1. Компания должна сообщить пользователю об утечке, прислать ему смс/e-mail на номер/адрес, которые были указаны при регистрации. Если компания готова выплачивать компенсацию — это будет напрямую указано в тексте сообщения. Минцифры также разместит эту информацию на Госуслугах.

2. После этого у пользователя будет 15 рабочих дней, чтобы подать заявку на Госуслугах на возмещение причинённого ущерба.

3. Компания в течение 20 рабочих дней после получения заявок рассчитает объём денежной выплаты и направит через Госуслуги своё предложение всем обратившимся.

4. Пользователь сможет принять предложение или отказаться от него в течение 20 рабочих дней.

5. Если более 80% обратившихся согласятся на компенсацию, то компания должна будет выплатить её в течение 5 рабочих дней.