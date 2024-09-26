Американский «робо-юрист» DoNotPay, дающий юридические советы, с его слов, с применением AI-технологий, заплатит Федеральной торговой комиссии почти 200 тысяч долларов штрафов за введение пользователей в заблуждение.

Компания продавала подписку на свой сервис, предлагала создавать иски, нужные пользователям, в режиме чат-бота.

После того, как пользователь отвечал на вопросы, приложение генерировало из ответов описание его кейса на полстраницы и считало свою задачу выполненной. При этом, фактически, дальше требовалась работа юриста, чтобы достичь приемлемого результата, хотя приложение продвигалось как полная замена юристу.

Именно это введение пользователей в заблуждение и стало основой претензий FTC, что и привело компанию к штрафу, от которого она отбиться не смогла, несмотря на владение «робо-юристом».

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