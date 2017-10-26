Очерк «Популярной механики» о CatBoost — новых мозгах «Яндекса»


Летом 2017 года «Яндекс» завершил работу над системой, которая должна полностью заменить «Матрикснет» и стать новым «умом» главного российского поисковика. Разработкой руководила Анна Вероника [sic!] Дорогуш, выпускница МГУ, которой сейчас всего 28 лет. «Популярная механика» опубликовала очерк о Дорогуш, старой системе (которая обеспечивала и работу поиска, и подбор подходящих рекламных объявлений, и выбор оптимального маршрута в навигаторе), и том, что удалось создать на замену «Матрикснету». ПМ популярно пересказала, как устроены старая и новая системы.

Первые реальные применения алгоритма показали, например, что он в равной степени подходит и для прогнозирования качества стали, и для определения типа элементарных частиц в CERN, и для поминутного прогноза погоды. Видимо, под впечатлением от таких результатов компания приняла неожиданное решение выпустить алгоритм под свободной лицензией — теперь строить собственные программы и сервисы на CatBoost смогут все желающие.

Новый ум короля: как создаются лучшие системы машинного обучения в мире

У каждой технологической компании есть хорошо известные пользовательские продукты и внутренние разработки, на которых эти продукты держатся. Это своеобразные двигатели, которые вращают шестеренки механизма. Долгое время главным двигателем «Яндекса» была система машинного обучения «Матрикснет», которая обеспечивала и работу поиска, и подбор подходящих рекламных объявлений, и выбор оптимального маршрута в навигаторе. Этим летом «Яндекс» завершил работу над новой системой, которая должна полностью заменить «Матрикснет» и стать новым «умом» главного российского поисковика. Разработкой этой системы руководила Анна Вероника Дорогуш, выпускница МГУ, которой сейчас всего 28 лет.

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