Владелец холдинга News Media Арам Габрелянов инвестировал в мобильную платформу для видеостриминга Hype, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников сделки. Сумму сделки не раскрывают, однако источник издания рассказал, что Габрелянов вложил более $3 млн.

Площадка основана бывшим менеджером «Чемпионат.com» Владиславом Казаковым. Сейчас в Kartoteka.ru владельцами Hype указаны Габрелянов (75% акций) и АО «Ньюс Медиа» (25%), гендиректором компании является Казаков. Представители платформы рассказали, что проект не входит в News Media, Габрелянов выступает лишь инвестором. Согласно соглашению, при возврате инвестиций с определенной доходной частью менеджмент компании может выкупить у инвестора его долю.

Hype позволяет смотреть в прямом эфире стриминги видеоигр, новости и трансляции с мест различных событий. У компании есть договоренности примерно с 300 стримерами и сетка вещания по тематикам. Пользователи могут поддерживать стримеров за счет внутренней валюты.

В проекте рассчитывают на монетизацию за счет создания рекламных спецпроектов и получения процента с переводов стримерам. Сейчас контрактов с рекламодателями нет, но потом планируется размещать рекламу в трансляциях. Ставку будут делать на доходы с донатов, долю которых планируется довести до 65−70% в структуре выручки. Возврат инвестиций может занять максимум 3 года.

В мае этого года стало известно, что издание «Лайф» Габрелянова провело массовые сокращения. По словам одного из источников «Роем!», на тот момент было уволено до 50% персонала. Основной причиной сокращений стало то, что Габрелянов перебрасывает ресурсы на digital-направление. В марте появилась новость, что Габрелянов вложил до $3 млн в проект по производству и продаже нативного контента «Изюм». Кроме того, Габрелянов финансирует новостной проект в социальных сетях Mash и сервис по продаже рекламы во «ВКонтакте» «Файв Паблик».