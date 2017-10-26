Торговая площадка Tmall, которая входит в китайскую Alibaba Group, договорилась c логистической компанией DPD о запуске самовывоза. С четверга покупатели в России будут получать заказы не только с помощью курьерской доставки, но и в пунктах выдачи Pickup и постаматах DPD, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей AliExpress. Проект будет запущен по всей России, для получения заказа доступно более 2 000 пунктов в 500 городах.

«Курьерская доставка востребована в небольших населенных пунктах, в мегаполисах покупатели предпочитают самостоятельно приходить за заказами», — комментирует директор по развитию бизнеса AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский. В Tmall рассчитывают, что в ближайший год через офлайн-точки будет доставляться до 30% всех заказов.

По словам представителей оператора доставки, для Tmall компания разрабатывает решения, которые позволят доставлять посылки в день оформления заказа. Коммерческий директор DPD в России и СНГ Леонид Зондберг отметил, что в планах — предложить клиентам маркетплейса курьерскую доставку в рамках двухчасовых интервалов. Условия сотрудничества стороны не раскрывают. Как сообщил источник издания, который знаком с компаниями, DPD будет получать фиксированную сумму с каждого заказа.

Alibaba Group запустила Tmall, одного из лидеров интернет-торговли в Китае, в России в сентябре этого года. Холдинг впервые вывел этот бренд за пределы Китая. В России площадка работает по двум схемам: как отдельный интернет-магазин и как маркетплейс, то есть электронная площадка, объединяющая неограниченное число продавцов. Поставки осуществляются со складов партнеров Alibaba в России.