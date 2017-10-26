В сентябре 2017 года выручка сервиса Яндекс.Дзен могла составить 200 млн рублей (втрое больше, чем в сентябре 2016 года), пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора «Яндекса» Александра Шульгина. Если считать выручку платформы равномерной по месяцам, за год она может составить 2,4 млрд рублей. Для подсчета использовали метод экстраполированной выручки revenue run-rate, который применяют для прогноза выручки нового быстрорастущего бизнеса. По данным аналитиков JPMorgan, если использовать этот же метод и брать за основу финансовые показатели в апреле, выручка сервиса за год могла составить 1,8 млрд рублей.