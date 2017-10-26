Выручка Яндекс.Маркета за третий квартал 2017 года сократилась впервые за все время, за которое компания раскрывает доход, — на 12% год к году до 1,1 млрд рублей, следует из отчётности компании. Весь 2016 год темпы роста оставались двузначными, а замедление стало заметно только в начале этого. Снижение дохода Яндекс.Маркета произошло на растущем рынке: по оценке президента Ассоциации компаний интернет-торговли Алексея Федорова, рынок интернет-торговли в России в 3 квартале вырос минимум на 8%.

В ходе конференц-звонка аналитик «Сбербанка» Светлана Суханова спросила, почему выручка Маркета сократилась, хотя на обсуждении финансовых результатов «Яндекса» за второй квартал 2017 года представитель компании озвучил прогноз, согласно которому в 3 квартале выручка Яндекс.Маркета будет расти быстрее, чем во втором. По словам аналитика в банке были этим «очень удивлены». Также аналитик спросила, каковы прогнозы по срокам создания СП Яндекс.Маркета и «Сбербанка». Изначально говорилось, что сделка будет закрыта до конца 2017 года, сейчас говорится о первом квартале 2018, пояснила свой вопрос эксперт. Представитель «Яндекса» ответил, что по срокам сделки «нет точных дедлайнов».

В компании объясняют снижение выручки сменой модели размещения рекламы, эксперименты начались в апреле этого года.

Мы привлекаем на площадку более конверсионный трафик, который даёт больше заказов магазинам. Например, предложения с Яндекс.Маркета размещаются на внешних площадках. Конверсия кликов с таких площадок, как правило, ниже, чем у кликов с Маркета. По результатам эксперимента, в среднем конверсия выросла на 20%, а цена клика — на 7%. Раньше мы через наш API размещали на сторонних сайтах предложения интернет-магазинов. Пользователи с этих ссылок переходили в магазины, и эти переходы имели довольно высокую стоимость (и давали нам больше денег), но низкую конверсию, так как люди ходят на эти сайты без намерения купить, — сказала представитель Яндекс.Маркета Екатерина Лебедева.

Также изменилась и модель рекламы в поиске по Маркету

Раньше в поиске по Маркету мы показывали сразу предложения магазинов. Потом провели эксперимент, в котором показывали пользователям не отдельные предложения, а карточку модели, к которой они привязаны. В результате конверсионность кликов в разных категориях возрастала до 20%. То есть человек сначала изучает всю информацию о модели, а потом когда он уже более склонен ее купить, он уже направляется в магазин (и тогда магазин платит комиссию). С 20 апреля в результатах поиска Маркета отображаются не предложения магазинов, а карточки моделей. В долгосрочной перспективе такие нововведения повышают эффективность работы через Маркет для наших партнеров, но в краткосрочной ведет к временному влиянию на выручку, — резюмирует Лебедева.

Также с конца 2016 года Яндекс.Маркет активно переходит на новую модель работы Cost per Action (CPA): теперь именно на его площадке совершается покупка основных товаров в российской онлайн-коммерции — электроники, бытовой техники, товаров для детей и для животных. Тогда как прежде онлайн-ритейлеры платили Маркету за размещение их товаров у него на сайте, откуда покупатели переходили на сайт продавца. Сейчас по данным компании СРА в той или иной мере используют около 5 тыс магазинов из 20 тыс, представленных на Маркете. Магазин может сам выбрать, как размещать товар — по СРС или по СРА. Можно разные товары в рамках одного магазина размещать разным способом.

По версии «Ведомостей», новая схема работы не устроила ряд крупных онлайн-продавцов, в том числе «М.Видео». В данный момент «М.Видео» не размещают свои товары на Яндекс.Маркете, подтверждают в компании. Правда не очень понятно, почему магазин электроники не мог продолжить работать по старой схеме, переход на CPA не является обязательным.