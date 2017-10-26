25 октября совет директоров «Мегафона» одобрил покупку 12,5% акций ООО «Форпост» у Антона Черепенникова, пишет РБК со ссылкой на материалы компании. Сумму сделки не раскрывают. В течение года с момента закрытия первой сделки «Мегафон» получит право на приобретение еще 12,5% «Форпоста».

Входящий в холдинг «Цитадель» «Форпост» занимается внедрением ИТ-решений. «Цитадель» специализируется на разработке ПО в сфере информационной безопасности и производстве систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Последние — комплекс технических средств, который силовые структуры используют для «прослушки» и который все операторы связи в России обязаны установить на своих сетях. Из-за положений закона Яровой, которые вступят в силу с 1 июля 2018 года, операторам придется увеличить количество установленного на сетях оборудования СОРМ.

Черепенников известен как основатель киберспортивной компании Virtus.pro, куда структура USM Group Алишера Усманова вложила $100 млн. Кроме того, Черепенников — совладелец «Основы лаб», которая стала первой компанией, вошедшей в «Цитадель».