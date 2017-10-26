Маркетинговое агентство Open Influence опросило более 500 взрослых жителей США на предмет того, следят ли они за тем, какие товары и бренды рекламируют знаменитости и лидеры мнений и учитвают ли они эти рекомендации при покупке. 39% респондентов ответили на этот вопрос отрицательно. 44% иногда учитывают советы знаменитых пользователей соцсетей. 17% прислушиваются к звездным блогерам постоянно. Среди разных площадок наиболее влиятельными оказались Facebook и Instagram. Меньше всего влияет на выбор покупателей Twitch.

Большая часть опрошенных сообщили, что не знают о том, что большинство постов, продвигающих товары, проплачена брендами, при этом 71% респондентов сказали, что не поменяли бы мнение о людях, ко мнению которых они прислушиваются, даже если бы получили очевидные подтверждения, что те продвигают товары за деньги. Также значительная часть респондентов призналась, что не знали, что специальные хэштешги вроде #ad, #paid, #spon, #collab и прочие означают, что размещение товара в блоге проплачено.