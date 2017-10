Twitter объявил о блокировке аккаунтов телекомпании «Россия Сегодня» и агентства «Спутник», так как ранее американская разведка признала роль этих компаний в попытке повлиять на итоги президентских выборов в США в 2016 году. Также компания объявила, что направит $1,9 млн, полученные от этих компаний в 2017 году, и $274,100, полученные в 2016-м, на финансирование независимых исследований «касающихся технологий, позволяющих влиять на выборный процесс».

Вскоре после этого глава «России Сегодня» Маргарита Симоньян написала в своем аккаунте, что Twitter сам предлагал каналу рекламироваться в период выборов, затегав в своем посте главу Twitter Джека Дорси.

Hope @jack won’t forget to tell @congressdotgov how @Twitter pitched @RT_com to spend big $$s on US elex ad campaign. pic.twitter.com/7GqoEoSaY8

— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) October 26, 2017