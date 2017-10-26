Twitter объявил о блокировке аккаунтов телекомпании «Россия Сегодня» и агентства «Спутник», так как ранее американская разведка признала роль этих компаний в попытке повлиять на итоги президентских выборов в США в 2016 году. Также компания объявила, что направит $1,9 млн, полученные от этих компаний в 2017 году, и $274,100, полученные в 2016-м, на финансирование независимых исследований «касающихся технологий, позволяющих влиять на выборный процесс».
Вскоре после этого глава «России Сегодня» Маргарита Симоньян написала в своем аккаунте, что Twitter сам предлагал каналу рекламироваться в период выборов, затегав в своем посте главу Twitter Джека Дорси.
Hope @jack won’t forget to tell @congressdotgov how @Twitter pitched @RT_com to spend big $$s on US elex ad campaign. pic.twitter.com/7GqoEoSaY8
— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) October 26, 2017
Позже «Россия Сегодня» опубликовала на сайте подробное описание взаимоотношений с Twitter в период предвыборной гонки в США.
Представители Twitter сделали нам внушительное предложение по продвижению историй RT во время американских выборов. Предложение, которое RT в итоге отклонил. Представители RT и Twitter неоднократно встречались за столом переговоров, пытаясь выработать медиастратегию для освещения президентских выборов 2016 года. Первая встреча состоялась в апреле 2016 года — на ней присутствовали менеджеры компании Twitter по маркетингу и сотрудничеству с новостными организациями. Представители Twitter предлагали RT шанс «занять свою позицию»: чем больше денег потратит канал, тем больше американских избирателей он сможет охватить в Twitter, — говорится в сообщении «России Сегодня»
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