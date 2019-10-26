Аркадий Волож, владелец самого крупного пакета голосующих акций YNDX (48,41%), рассказал другим собственникам, что его группа компаний участвует в обсуждении законопроекта о значимых интернет-ресурсах. Волож подчеркнул, что планирует и дальше руководить Яндексом совместно с новым поколением лидеров. Глава группы компаний впервые публично высказался о законопроекте депутата Горелкина, который предполагает установку запрета на владение иностранцам большой долей голосующих акций для значимых интернет-компаний Рунета (либо не больше 20%, либо не больше «50% минус 1 акция», в версии обсуждавшейся позднее в российском Правительстве):

«Мы незамедлительно высказались против законопроекта в изначальном виде, и нас поддержали многие представители индустрии и госструктур [I, II]. Пока могу сказать, что, кажется, некоторые наши аргументы услышали. Однако пока невозможно сказать точно, как в конечном итоге будет выглядеть этот закон».

В середине октября генеральный директор Яндекс Елена Бунина (наёмный сотрудник, но не крупный собственник) рассказала, что у компании есть сложности в диалоге с властью: «Как я уже говорила, многие во власти нас слышат. Но проблема в том, что есть и те, кто не слышит и слышать не хочет».

По действующему уставу Yandex N. V. пакет Аркадия Воложа не может быть передан по любой причине, любым способом, любому человеку или компании без потери своей «голосующей силы». После гипотетической смены владельца у пакета бумаг Аркадия Воложа, около 90% голосов в управлении Yandex N. V. окажется в руках иностранных фондов, сейчас им принадлежит 42% голосов. В середине октября Bank of America Merrill Lynch разработал схему изменений в структуре владения Яндекса, которая могла бы снизить раздражение Кремля от рисков передачи контроля над Яндексом на Запад и, соответственно, сделать принятие «законопроекта Горелкина» ненужным.

Аркадий Волож прокомментировал возможные изменения: «Если мы будем вносить изменения в корпоративную структуру, это произойдет только с одобрения совета директоров и акционеров. И, конечно, мы понимаем насколько важно сделать все возможное, чтобы не допустить размытия экономических интересов наших акционеров».