Grishin Robotics стал лид-инвестором $5млн. seed раунда инвестиций Taskade — стартапа, который развивает новый продукт, позволяющий командам, работающим в удаленном доступе, эффективно сотрудничать, совместно работать над проектами и общаться. Эта сделка открыла новый этап нашего сотрудничества с YCombinator, который выступил соинвестором этого раунда, проведенного до летнего демо-дня YC S19 и представления более широкому кругу инвесторов. Consumerization of enterprise software — важнейший тренд, и мы считаем, что Dropbox, Zoom, Slack это только начало. Taskade — новое поколение таких продуктов!