YouTube объявил о новой политике монетизации детского контента. С ноября 2021 года соответствие принципам «хорошего и плохого детского контента» будет влиять на заработок владельца канала, попадания контента в рекомендации на основной площадке и в приложение YouTube Kids. Если на канале окажется слишком много «плохого» контента, он может быть исключен из партнерской программы. Если низкокачественным окажется отдельное видео, в нём отключат рекламу.

Ранее компания опубликовала «принципы хорошего контента» и «принципы плохого контента». Создателей первого поддержат, создателей второго будут вытеснять из детского приложения.