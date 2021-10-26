YouTube объявил о новой политике монетизации детского контента. С ноября 2021 года соответствие принципам «хорошего и плохого детского контента» будет влиять на заработок владельца канала, попадания контента в рекомендации на основной площадке и в приложение YouTube Kids. Если на канале окажется слишком много «плохого» контента, он может быть исключен из партнерской программы. Если низкокачественным окажется отдельное видео, в нём отключат рекламу.
Ранее компания опубликовала «принципы хорошего контента» и «принципы плохого контента». Создателей первого поддержат, создателей второго будут вытеснять из детского приложения.
- Нехорош «избыточно коммерческий контент», который стимулирует потребление и призывает детей тратить деньги. Например, анбоксинг игрушек.
- Нехорош контент, который стимулирует неправильное поведение и отношение к людям: «расточительность», опасные активности, буллинг, нечестность, неуважение к окружающим, пранки, нездоровое пищевое поведение
- Контент должен «продвигать один или несколько основных принципов»: «быть хорошим человеком», «учиться и удовлетворять любопытство», «креативность и воображение», «взаимодействие с реальными мировыми проблемами», «равенство, разнообразие (diversity) и инклюзия»
- Контент должен быть хорошо понятным, связным, с качественным видео и звуком, не генерироваться автоматически
- К низкокачественному также отнесён контент, который «странно использует известных персонажей, помещая их в сомнительные ситуации».
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