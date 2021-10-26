В крупных сообществах начала появляться кнопка перевода постов на английский язык. Переводом занимается нейросеть. Планируется развернуть перевод на весь контент сети, в том числе посты, сообщения и комментарии пользователей.

Технология, обеспечивающая надежность машинного перевода, основана на нейросетевой модели, которая обучена на открытых данных. Она адаптирована под манеру общения пользователей социальной сети и учитывает особенности лексики в разных сообществах. Например, технология хорошо различает сленг и позволяет переводить на уровне специальных сервисов как разговорные фразы, так и художественные тексты и официально-деловые публикации.

Впрочем, как минимум слэнг рекламщиков нейросеть пока понимает не очень хорошо (inner woman со скриншота — «внутрянка» в оригинале).