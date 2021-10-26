Первым директором по устойчивому развитию Яндекса стал ранее руководивший Яндекс.Дзеном Дмитрий Иванов.

Задача Дмитрия — координировать социальные и экологические инициативы разных подразделений компании. Он будет участвовать в развитии уже существующих проектов, в первую очередь — «Помощи рядом», и образовательных программ, и искать новые ниши, где можно задействовать потенциал Яндекса в интересах общества и окружающей среды. «Директор по устойчивому развитию будет помогать командам в разных частях Яндекса соотносить ESG-повестку (Environmental, Social and Corporate Governance) с конкретными продуктовыми планами. Дмитрий, который работает в компании с 2003 года и имеет большой опыт управления проектами, идеально подходит на эту роль», сказал глава компании Тигран Худавердян.

ESG-повестку Яндекс озвучил в мае 2021 года и пообещал ежегодно отчитываться о её реализации. Бывшая Mail.ru Group в августе этого года опубликовала уже второй отчёт.

Сбер представил политику устойчивого развития в июле 2021 года, а уже в октябре стал «лидером ESG-ренкинга публичных компаний финансового сектора России».