Аналитики «Твиттера» опубликовали результаты исследования. Платформа считается популярной у «левых» политиков, избирателей и СМИ. Но оказалось, что её алгоритмы рекомендаций активнее продвигают «правый» и «консервативный» контент. Почему и как — пока непонятно.