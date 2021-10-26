Аналитики «Твиттера» опубликовали результаты исследования. Платформа считается популярной у «левых» политиков, избирателей и СМИ. Но оказалось, что её алгоритмы рекомендаций активнее продвигают «правый» и «консервативный» контент. Почему и как — пока непонятно.
Лайв Тайпинг
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Да, у twitter самая пора об этом рассказывать
Конечно же, исключительно правая повестка
Конечно же, исключительно консервативная
Ничего кроме
Иногда, только, про Путина, который похож на деда-алкаша прорывается на несколько дней в ротацию, а так-то только правая.
https://twitter.com/sinodov/status/1453044434896048128
А Россию в исследовании предусмотрительно не трогали.
Да наверное как-то и неактуально было бы делить на «правых и левых»
Ну надо знать скорость реакции
Тут Google про алгоритмы свои в Youtube статью выпускал, тоже не думаю что случайно
Предполагаю некие настойчивые запросы от наших госов на этот счёт