Telegram добавился в список новых медиа, отъедающих доходы у СМИ


Павел Дуров анонсировал бету рекламного кабинета Telegram

  • Заплатить за право захода на площадку предлагается по модели начального развития рекламы в Twitter — не меньше двух миллионов евро, из которых миллион останется в качестве неснижаемого остатка на рекламном счету.
  • Реклама будет показываться в крупных сообществах после того, как пользователь прочитает весь собственный контент сообществ.
  • На сейчас делиться с сообществами доходами от рекламы не предполагается, хотя такой вариант не исключён в будущем.

    Иронией судьбы можно назвать то, что популярность Telegram не в последнюю очередь обеспечили сами СМИ, создававшие свои телеграм-каналы с контентом и отправлявшие в Telegram свою аудиторию. Теперь часть рекламных бюджетов у этих СМИ будет отбирать и Telegram, как сейчас это делают и другие медиаплатформы.

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