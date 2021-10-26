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Иронией судьбы можно назвать то, что популярность Telegram не в последнюю очередь обеспечили сами СМИ, создававшие свои телеграм-каналы с контентом и отправлявшие в Telegram свою аудиторию. Теперь часть рекламных бюджетов у этих СМИ будет отбирать и Telegram, как сейчас это делают и другие медиаплатформы.