Российский бренд телефонов Inoi, принадлежащий бывшему совладельцу IT-дистрибутора VVP Group (выступает официальным поставщиком бренда) Сергею Фомину, ушел из страны. Представитель бренда заявил, что компания «не дает комментарии в РФ, поскольку она эстонская». Под брендом Inoi был создан первый смартфон на российской ОС Sailfish Mobile в 2017 году (позже переименована в «Аврора»), устройства планировалось поставлять в корпоративный сегмент, но продажи не достигли заметных результатов и бренд решил переключиться на бюджетные Android-смартфоны китайской сборки. Год спустя Inoi стал лидером по поставкам в Россию бюджетных телефонов. В 2019 году VVP Group конкурировала с Merlion в тендере на поставку планшетов на «Аврора» для Всероссийской переписи населения, однако позже повторный тендер выиграл производитель «Аквариус».

VVP Group начала работу в России в 1993 году. В ее портфеле помимо Inoi бренды смартфонов Samsung, Nokia, Oppo, Infinix, Xiaomi, следует из данных сайта компании. Основное юрлицо группы — ООО «Центр Дистрибьюции», по данным «СПАРК-Интерфакс», сейчас на 100% принадлежит Ирине Сибирцевой, до мая 2021 года бенефициаром был Глеб Сибирцев. Сергей Фомин выступал основным владельцем в 2007–2012 годах. Выручка ООО «Центр Дистрибьюции» в 2021 году составила 4,9 млрд руб., чистая прибыль — 53 млн руб.