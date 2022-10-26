Минтруда предоставило проект поправок к закону о занятости, который должен урегулировать отношения гиг-платформ с самозанятыми и ИП, которые на них работают. Обязанностей по отчислениям в пенсионные и социальные фонды закон не предусматривает. Платформам предлагается информировать курьеров о том, что надо делать взносы на пенсионное и социальное страхование, больничные, отпускные, декретные. И мотивировать их через снижение комиссий. Компании смогут "по желанию софинансировать расходы на взносы".

Работников, получающих заказы через платформы, предлагается защитить ограничением максимального времени непрерывной работы (всего 24 часа), штрафами "за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей", разрешением отказываться от заказа. Платформам рекомендовали "информировать работников об условиях заказа" и разрешили "участвовать в расчете стоимости заказа, определять порядок, размер и частоту выплаты и вести учет рейтинга выполнения заказа".

Тем временем, в США Федеральная Торговая Комиссия (FTC) заявила о намерении защитить кадры гиг-экономики от эксплуатации с помощью "несправедливых или вводящих в заблуждение" алгоритмов, слишком жёстких правил работы, антиконкурентного и монопольного образа действия платформ, обмана относительно оплаты и условий сотрудничества. Комиссия считает, что к "подрядчикам" не должны относиться хуже, чем к "сотрудникам.