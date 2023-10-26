На полное импортозамещение софта в России может потребоваться еще 5–7 лет. При этом наиболее проблематичной будет замена систем PLM (система управления жизненным циклом изделия) и АСУ ТП (автоматизированная система управления технологическим процессом), заявил сооснователь разработчика офисного софта «МойОфис» Дмитрий Комиссаров. «Если рассмотреть ключевые системы, например ERP (система планирования ресурсов предприятия. – «Ведомости») и финансы, чучелом или тушкой, но мы заменим все зарубежное со временем, – оценивает предприниматель. – Считаю, что самое тяжелое для импортозамещения – это PLM и АСУ ТП, где мы сильно отстаем от иностранных игроков. С другой стороны, в России хорошая инженерная школа. Я не вижу сейчас каких-то больших мыльных пузырей в IT, их скорее можно ожидать в области микроэлектроники, потому что там пропасть между отечественными и зарубежными разработками».

В 2022 г., по данным IDC, объем российского рынка софта составлял $4,8 млрд, в 2021 г. – $4 млрд. При этом доля иностранных продуктов еще в 2021 г. достигала 92%, а в 2022 г. она резко сократилась до 64%, оценивали аналитики Strategy Partners. По прогнозам компании, в 2023 г. доля отечественных продуктов составит уже 51%. Потенциал рынка импортозамещения АСУ ТП оценивался в десятки миллиардов рублей. В 2021 г. аналитики J’son & Partners Consulting отмечали, что объем всего российского рынка таких систем составлял $541 млн, и ждали ежегодного роста на 10–12%. Но после начала СВО из-за ухода основных игроков – Siemens и GE – рынок сократился на 18–20%, оценивал «Ведомостям» в июне директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников.