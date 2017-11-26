Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку объединенного бизнеса Fasten (бренды «Такси Сатурн» и RedTaxi) и RuTaxi (бренды «Везет» и «Лидер»):

«Эта компания действовала скрытно, у нас ничего не запрашивая, возможно, ее доля уже приблизилась к совместной доле Яндекс.Такси и Uber, потихонечку скупив большое количество таксопарков. И никто даже не заметил на рынке, как их доля стала очень большой. Сейчас мы проводим проверку», — заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.



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Фонд UFG Private Equity объединил Fasten и RuTaxi весной 2017 года. Партнёры действительно рассчитывали на очень большой охват и предположили, что объединение вынесет нового игрока в мировой топ-5 по количеству заказов в сутки среди приложений для поездок по требованию. Через пару месяцев, в июле 2017 года Яндекс.Такси объявили, что они намерены получить контроль над российским бизнесом Uber. В отличие от Fasten и RuTaxi, Яндекс.Такси сразу инициировали процедуру одобрения сделки через ФАС. Рассмотрение продолжалось до 24 ноября, когда ФАС вынес ряд условий и разрешил Яндекс.Такси и Uber создание объединённого бизнеса в России.

Источник «Интерфакса» на рынке заказа такси считает, что Fasten и RuTaxi обслуживают около 1,3 млн поездок в день, что даёт долю рынка в 35%.