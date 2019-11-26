Совет директоров МТС, впервые с 2017, утвердил заметно обновлённую стратегию развития компании в ближайшие 2 года. У сегодняшней МТС лишь 1,3% абонентов пользуются сразу несколькими услугами компании. Директора поставили менеджменту задачу к 2023 нарастить их долю до 40%.

Одновременно приложение «Мой МТС» (около 20 млн абонентов пользуются им сегодня) начнёт активнее и в большем ассортименте продавать услуги партнёров: Ivi (прямой конкурент собственным видеосервисам МТС), Apple Music (прямой конкурент МТС.Музыке, созданной в партнёрстве с Яндексом), AliExpress, Lamoda, Яндекс.Такси, Badoo, Tinder, Twitch и финтех услуги «МТС Банка». Президент МТС Алексей Корня предполагает, но без точных цифр, что по мере реализации стратегии будет расти лояльность клиентов и увеличится ARPU.

В январе 2019 владелец конкурирующего «Билайна» закрыл приложение-комбайн Veon. Идея 2017 года была несколько созвучна идее новых версий «Моего МТС». Оператор не намерен быть трубой для данных, и намерен быть агрегатором интернет-сервисов, как погибший Veon. У которого вместо Яндекс.Музыки или Apple Music — внутри были записи с Deezer. За финтех должны были отвечать партнёры из MasterСard, а не «МТС Банка», за платное видео, вместо IVI — «Амедиатека».

Собеседники РБК рассказали, что МТС интересны рынки, где существует несколько продуктов. «Например, у пользователя может быть несколько карт от разных банков, несколько подписок на медиасервисы. Мы верим, что будем одним из лидеров этих рынков и точно войдем в топ-3 в финтехе и в медиа. Набор продуктов у разных игроков рынка сейчас схож, но мы ставим на качество клиентского опыта и верим, что у нас хорошие предпосылки, потому что мы развиваемся не как компиляция разнородных сервисов, а наши рост и развитие — органические и преемственные», — пояснил Президент МТС Алексей Корня.

С 2020 по 2022 до 20% капитальных затрат МТС придутся на развитие новых решений.