«Заслуга» иранских властей в том, что они первыми в истории провели блэкаут интернета по всей стране не только технологично, но и эффективно.

Начнем с технологии. На пике глушения интернета в Иране суточный трафик снизился до 4−5% от обычного уровня. То есть, можно сказать, что глушение было тотальным. Технически такого результата было достичь несложно, потому что в Иране всего два бэкбона, которые соединяют страну с внешним миром, причем оба они контролируются государством — телеком TIC и научно-исследовательский институт физики и математики IPM.

Для сравнения: в Египте в январе 2011 года властям пришлось напрямую убеждать четырех частных провайдеров в необходимости отключения интернета, а затем вручную перекрывать 3500 маршрутов, соединявших египетский сегмент с мировым интернетом.

В Иране по приказу государства отключили оба бэкбона, а на полную отстыковку от внешнего мира ушло не более суток, в течение которых локальные провайдеры действовали разобщенно: одни обрубали все маршруты, другие — только частично, третьи ограничились «запрещенными» сайтами, четвертые — предпринимали какие-то телодвижения против VPN. Как бы там ни было, через 24 часа интернет в Иране лег.

Можно ли говорить о тотальном отключении всех интернет-каналов в стране? Разумеется, нет. Как-никак 5% трафика сохранялись. Этот трафик шел по каналам:

Спутникового интернета;

Провайдеров из соседних стран;

Иракских SIM-карт;

Государственных учреждений;

Университетов;

Подставных « ловушек», специально используемых государством для заманивания « диссидентов».

Можно ли сказать, что блэкаут оказался эффективным? Безусловно! Спутниковый интернет очень дорогой, и его используют единицы. Провайдеры соседних стран и иракские SIM-карты действуют только в пограничных зонах. SIM-карты, принадлежащие универсальным мобильным сервисам (вроде DrimSim, OneSimCard, WorldSIM и т. п. ), используют местный роуминг, поэтому они отключились в числе первых.

Самый эффективный канал для связи с внешним миром во время иранского блэкаута предоставили… родственники, работающие в госорганах и университетах! Все, кому было жизненно важно доставить информацию за пределы страны, обращались к тем родным и близким, кому посчастливилось состоять на службе государству или науке.

Мы, впрочем, осознаем, что это не тот трафик, который интересовал власти. Задача была — остановить координацию массовых протестов, и она была выполнена.