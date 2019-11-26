«Вот я только что, недавно, встречался с руководителями и основными акционерами Яндекса. Вот буквально два дня назад», — заявил Путин в ходе телемоста на форуме «Проектория», передали РИА «Новости». По его словам, у Яндекса есть интересные, масштабные проекты вместе с иностранными партнерами. «Наше (России — ред.) конкурентное преимущество — в математике», — отметил российский лидер.

В середине ноября глава группы компаний Яндекс, сооснователь и крупнейший голосов Аркадий Волож рассказал, что у YNDX меняется акционерная структура. Из неё устраняется риск мгновенного перехвата контроля над Яндексом иностранными акционерами, в случае, если по тем или иным причинам, меняется владелец у пакета акций Аркадия Воложа. В 2019-м де-юре оформленная часть беспокойства Кремля судьбой «Яндекса после Воложа» называлась «законопроект Горелкина» — об ограничении числа иностранных собственников IT-компаний. Государство удовлетворилось изменениями структуры собственности YNDX и больше не настаивает на запуске ограничений для иностранцев из так называемого «законопроекта Горелкина».

Сам Владимир Путин публично рассказывал о рисках американского давления на Яндекс (и действиях ЦРУ) намного ранее, ещё в 2014-м. Спустя 5 лет вопрос решён.